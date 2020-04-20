Коммунальщики массово разоряются на санитарной обработке домов

/В России/

Их доходы от платы за услуги ЖУХ упали на 30 процентов, а свою работу они сравнили с подвигом медиков.

Режим самоизоляции еще раз подтвердил простую истину: как бы всем нам не приходилось тяжко, у каждого найдется своя сермяжная правда. Спустя почти месяц карантина, что называется, взвыли работники системы ЖКХ. Их служба тоже и опасна, и трудна, и, увы, действительно, на первый взгляд не видна.

Хотя именно они в подведомственных домах делают все возможное, чтобы остановить пандемию и сохранить здоровье россиян. Ведь люди сидят по квартирам, увеличивая тем самым нагрузку и на инженерные сети, и на коммунальные службы. А где помощь государства?

Впрочем, по порядку.

Мы обзвонили несколько управляющих компаний в разных регионах страны, чтобы выяснить: каково им сейчас справляться со свалившимися на их хрупкие плечи обязанностями.

Оказывается, управляющие компании работают из последних сил, в надежде, что федеральная власть обратит внимание и на их животрепещущие проблемы.

По словам коммунальщиков, народ введен в заблуждение многочисленными льготами и поблажками со стороны государства разным сферам экономики. Но по части ЖКХ на период самоизоляции можно не платить только за графу в квитке «капитальный ремонт». Все остальные коммунальные услуги – будь добр, «получи и распишись». В подъездах осуществляется влажная уборка, вывозится мусор, в обычном режиме работают дворники, слесаря, сантехники.

С чего платить специалистам, если часть населения полагает, что на время самоизоляции оно освобождено от уплаты за услуги ЖКХ?

При этом, большинство квартиросъемщиков готово нести свои денежки, да некуда. Кассы в управляющих компаниях по решению властей закрыты. Остается личный кабинет, другие способы электронных платежей. Но представители «группы риска», самые аккуратные плательщики, ими, как правило, не владеют. Штраф на УК за самовольное открытие кассовых окошек – 250 тысяч рублей.

По ощущениям руководителей управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, сумма платежей снизилась на 25, а то и 30 %.

На какие средства работать?

Вопрос не праздный. Режим самоизоляции предполагает, что коммунальные службы обязаны первыми встретить коронавирус на пути к подъезду и поставить ему надежный заслон. Дважды в день сотрудники УК (от 100 до 150 человек) осуществляют санитарную обработку вверенного им хозяйства хлоро- и спиртосодержащими растворами: холлов, лифтов, лестничных клеток, дверных ручек, всех закоулков в каждом подъезде многоквартирного дома! А таких домов у разных УК по-разному: где-то 40, а где-то и все 70.

В начальный период пандемии стоимость дезинфицирующих растворов от коронавируса была в 3-5 раз ниже (!), чем сегодня. Это совершенно ненормально.

- По безналичному расчету приобрести дезинфицирующие растворы и средства индивидуальной защиты (специальные комбинезоны, респираторы, очки, перчатки и пр.) невозможно. Только за «живые деньги» и деньги вперед! - говорят в управляющих компаниях.

И добавляют, что в пылу принятия неотложных мер поддержки экономики федеральные власти совсем забыли про систему ЖКХ. Нигде ни одним словом, кроме освобождения от уплаты за капремонт, которую многие расценили, как возможность не платить за все услуги ЖКХ.

Отечественные коммунальщики. даже сравнивают свою миссию с героической работой медиков, считают, что они тоже на переднем крае. И, возможно, не далеки от истины. В некоторых подъездах уже появились «коронавирусные квартиры» с поставленным врачами диагнозом. Такие подъезды необходимо обрабатывать с особым усердием и мерами предосторожности.

Что это, если не «передний край» в борьбе с инфекцией?

Впрочем, на местах особенно не обольщаются, прямых инвестиций, компенсаций государство все равно не даст. Но необходимо хоть какое-то постановление и снижении финансовой нагрузки на их службы. Скажем, льготы на аренду помещений или по уплате НДС.

Источник: Московский Комсомолец