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Демографический рейтинг регионов-2020

Названы российские регионы с приростом населения.

Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Убыль населения – 55,8 тысячи человек.

По данным Росстата, за период 2017-2019 годов в России отмечается сложная демографическая ситуация, вызванная естественной убылью населения, которая не компенсировалась миграционным притоком. В 2019 году численность родившихся в РФ была на 12% ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась только на 1,3%. Приток мигрантов за этот период снизился на 0,6%, отток жителей уменьшился на 2,3%.

Как свидетельствует исследование, общая убыль населения за последние 3 года в стране составила 55,8 тысячи человек или 0,04%. В 2019 году ситуация несколько улучшилась – снизился темп сокращения населения, но произошло это за счет двукратного увеличения миграционного притока, который частично компенсировал рост естественной убыли населения России (с 223,2 тысячи до 316,2 тысячи человек), что в свою очередь связано со снижением рождаемости, считают эксперты.

В итоге по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России, по данным Росстата, составила 146,748 миллиона человек.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по демографии за период 2017-2019 годов. Как свидетельствуют его результаты, в региональном разрезе диапазон значений показателя изменения численности населения весьма широк и варьируется от +5,5% в Республике Ингушетия Магаданской области. Общий прирост численности населения наблюдался только в 26 субъектах РФ.

Регионами-лидерами рейтинга стали: Республика Ингушетия – там численность населения выросла на 5,5%, Севастополь (рост на 4,8%) Ленинградская область (рост на 4,7%), Чеченская Республика (рост на 4,5%) и Московская область (рост на 3,6%).

Число жителей более чем на 3,5% выросло в 6 регионах, невысокий рост численности населения в размере 3,5%-1,5% отмечен в 9 субъектах РФ, в пределах 1,5-0,5% выросло население в 4 регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) в 7 субъектах РФ.

Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населенности столичных и экономически развитых регионов с высоким уровнем жизни, крупных агломераций, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

Миграционный и естественный прирост:

В шести регионах России общее увеличение численности населения произошло за счет естественного и миграционного прироста, в том числе: в Москве (естественный прирост - 41,6 тысячи, миграционный - 257,3 тысячи человек), в Санкт-Петербурге (10,1 тысячи и - 106,8 тысячи соответственно), в Тюменской области (12,9 тысячи и 46,9 тысячи человек), Ингушетии (19,3 тысячи, и 7 тысяч человек), в Республике Татарстан (5,9 тысячи и 11,7 тысячи человек), Чукотском автономном округе (0,3 тысячи и 0,1 тысячи человек).

За этот период миграционный прирост населения в целом наблюдался в 30 регионах. По этому показателю субъекты России различались в 2297 раз: Московская область (298,7 тысячи человек) и Чукотский автономный округ (0,13 тысячи человек). Естественный прирост населения в целом наблюдался в 22 регионах. По этому показателю регионы различались почти в 5 тысяч раз: Дагестан с естественным приростом 98,9 тысячи человек и Камчатский край с естественным приростом 0,02 тысячи

В 10 субъектах РФ общий прирост населения зафиксирован только за счет миграционного притока, который превысил естественную убыль населения. Например, в Московской области миграционный прирост составил 298,7 тысячи человек, в Краснодарском крае 120,6 тысячи, в Ленинградской области - 112,6 тысячи, в Калининградской - 32,1 тысячи, в Новосибирской - 29 тысяч, в Севастополе – 23,9 тысячи, в Крыму - 21,5 тысячи, в Адыгее - 13,2 тысячи, в Томской - 1,5 тысячи и Сахалинской области – 1 тысяча человек.

Однако в 10 регионах страны население выросло за счет естественного прироста на фоне миграционной убыли. Среди них лидерами по естественному приросту являются Дагестан, где естественный прирост составил 98,9 тысячи человек, Чечня - 68,5 тысячи, ХМАО-Югра - 35,8 тысячи человек.

Общее снижение численности в 59 регионах:

Общее снижение численности населения в 2017-2019 годах зафиксировано в 59 субъектах России. Регионами-аутсайдерами рейтинга стали Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).

Численность населения более чем на 3,5% сократилась в трех регионах, спад населения на 3,5%-1,5% отмечен в 30 субъектах РФ, убыль жителей на 1,5%-0,5% - в 20 регионах, снижение менее чем на 0,5% отмечено в шести субъектах РФ.

Проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Как отмечают эксперты, неблагополучная ситуация наблюдалась в 39 субъектах Российской Федерации, в которых общее снижение численности населения наблюдалось и за счет естественной убыли, и за счет миграционного оттока.

Особо сложная ситуация отмечалась в Саратовской области, где естественная убыль составила 34,9 тысячи человек, а миграционный отток - 22,2 тысячи, в - 35,8 тысячи и 15,1 тысячи соответственно, а также в Алтайском крае - 28,9 тысячи и 19,6 тысячи человек.

За анализируемые два года естественная убыль населения наблюдалась в 63 регионах. По данному показателю регионы различались в 478 раз: Нижегородская область, где естественная убыль составила 47,8 тысячи человек и Сахалинская область с естественной убылью 0,1 тысячи человек.

Миграционный отток жителей отмечен в 55 регионах страны. По данному показателю регионы различались в 340 раз: в Омской области миграционный отток составил 34,1 тысячу человек, а на Алтае - минус 0,1 тысячи человек.

В 14 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли, при этом в них зафиксирован миграционный приток. Самая высокая естественная убыль в Нижегородской (47,8 тысячи), Ростовской (46,5 тысячи), Тульской (35,1 тысячи) и Самарской областях (31,5 тысячи человек).

Как подсчитали эксперты, только за счет миграционного оттока общий отрицательный прирост населения наблюдался в 6 регионах. Наибольший миграционный отток жителей отмечен в Забайкальском крае - 20,9 тысячи человек, в Астраханской области - 13,4 тысячи человек, Северной Осетии - 11,5 тысячи человек, а также Калмыкии - 7,6 тысячи человек.

Демографические прогнозы:

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в течение 2020 года возможны серьезные изменения ситуации в демографической сфере с учётом продолжающегося действия эффекта демографической ямы, результатов пандемии коронавируса, которая может усугубить ситуацию как в плане миграционных процессов, так и в плане естественного прироста, а также трансформационных последствий мирового экономического кризиса, провоцирующих резкий рост социального неблагополучия семей. Среди основных тенденций сохранится естественная убыль, миграционный прирост населения ожидается низким, считают эксперты.

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Убыль населения – 55,8 тысячи человек.

По данным Росстата, за период 2017-2019 годов в России отмечается сложная демографическая ситуация, вызванная естественной убылью населения, которая не компенсировалась миграционным притоком. В 2019 году численность родившихся в РФ была на 12% ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась только на 1,3%. Приток мигрантов за этот период снизился на 0,6%, отток жителей уменьшился на 2,3%.

Как свидетельствует исследование, общая убыль населения за последние 3 года в стране составила 55,8 тысячи человек или 0,04%. В 2019 году ситуация несколько улучшилась – снизился темп сокращения населения, но произошло это за счет двукратного увеличения миграционного притока, который частично компенсировал рост естественной убыли населения России (с 223,2 тысячи до 316,2 тысячи человек), что в свою очередь связано со снижением рождаемости, считают эксперты.

В итоге по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России, по данным Росстата, составила 146,748 миллиона человек.

Общий прирост – в 26 регионах:

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по демографии за период 2017-2019 годов. Как свидетельствуют его результаты, в региональном разрезе диапазон значений показателя изменения численности населения весьма широк и варьируется от +5,5% в Республике Ингушетия до -3,7% в  Магаданской области. Общий прирост численности населения наблюдался только в 26 субъектах РФ.

Регионами-лидерами рейтинга стали: Республика Ингушетия – там численность населения выросла на 5,5%, Севастополь  (рост на 4,8%),  Ленинградская область (рост на 4,7%), Чеченская Республика (рост на 4,5%), Тюменская область (рост на 4%) и Московская область (рост на 3,6%).<

Число жителей более чем на 3,5% выросло в 6 регионах, невысокий рост численности населения в размере 3,5%-1,5% отмечен в 9 субъектах РФ, в пределах 1,5-0,5% выросло население в 4 регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) в 7 субъектах РФ.

Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населенности столичных и экономически развитых регионов с высоким уровнем жизни, крупных агломераций, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

Миграционный и естественный прирост:

В шести регионах России общее увеличение численности населения произошло за счет естественного и миграционного прироста, в том числе: в Москве (естественный прирост - 41,6 тысячи, миграционный - 257,3 тысячи человек), в Санкт-Петербурге (10,1 тысячи и - 106,8 тысячи соответственно), в Тюменской области (12,9 тысячи и 46,9 тысячи человек), Ингушетии (19,3 тысячи, и 7 тысяч человек), в Республике Татарстан (5,9 тысячи и 11,7 тысячи человек), Чукотском автономном округе (0,3 тысячи и 0,1 тысячи человек).

За этот период миграционный прирост населения в целом наблюдался в 30 регионах. По этому показателю субъекты России различались в 2297 раз: Московская область (298,7 тысячи человек) и Чукотский автономный округ (0,13 тысячи человек). Естественный прирост населения в целом наблюдался в 22 регионах. По этому показателю регионы различались почти в 5 тысяч раз: Дагестан с естественным приростом 98,9 тысячи человек и Камчатский край с естественным приростом 0,02 тысячи.

В 10 субъектах РФ общий прирост населения зафиксирован только за счет миграционного притока, который превысил естественную убыль населения. Например, в Московской области миграционный прирост составил 298,7 тысячи человек, в Краснодарском крае 120,6 тысячи, в Ленинградской области - 112,6 тысячи, в Калининградской - 32,1 тысячи, в Новосибирской - 29 тысяч, в Севастополе – 23,9 тысячи, в Крыму - 21,5 тысячи, в Адыгее - 13,2 тысячи, в Томской - 1,5 тысячи и Сахалинской области – 1 тысяча человек.

Однако в 10 регионах страны население выросло за счет естественного прироста на фоне миграционной убыли. Среди них лидерами по естественному приросту являются Дагестан, где естественный прирост составил 98,9 тысячи человек, Чечня - 68,5 тысячи, ХМАО-Югра - 35,8 тысячи человек.

Общее снижение численности в 59 регионах:

Общее снижение численности населения в 2017-2019 годах зафиксировано в 59 субъектах России. Регионами-аутсайдерами рейтинга стали Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).

Численность населения более чем на 3,5% сократилась в трех регионах, спад населения на 3,5%-1,5% отмечен в 30 субъектах РФ, убыль жителей на 1,5%-0,5% - в 20 регионах, снижение менее чем на 0,5% отмечено в шести субъектах РФ.

Проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Как отмечают эксперты, неблагополучная ситуация наблюдалась в 39 субъектах Российской Федерации, в которых общее снижение численности населения наблюдалось и за счет естественной убыли, и за счет миграционного оттока.

Особо сложная ситуация отмечалась в Саратовской области, где естественная убыль составила 34,9 тысячи человек, а миграционный отток - 22,2 тысячи, в Кемеровской области - 35,8 тысячи и 15,1 тысячи соответственно, а также в Алтайском крае - 28,9 тысячи и 19,6 тысячи человек.

За анализируемые два года естественная убыль населения наблюдалась в 63 регионах. По данному показателю регионы различались в 478 раз: Нижегородская область, где естественная убыль составила 47,8 тысячи человек и Сахалинская область с естественной убылью 0,1 тысячи человек.

Миграционный отток жителей отмечен в 55 регионах страны. По данному показателю регионы различались в 340 раз: в Омской области миграционный отток составил 34,1 тысячу человек, а на Алтае - минус 0,1 тысячи человек.

В 14 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли, при этом в них зафиксирован миграционный приток. Самая высокая естественная убыль в Нижегородской (47,8 тысячи), Ростовской (46,5 тысячи), Тульской (35,1 тысячи) и Самарской областях (31,5 тысячи человек).

Как подсчитали эксперты, только за счет миграционного оттока общий отрицательный прирост населения наблюдался в 6 регионах. Наибольший миграционный отток жителей отмечен в Забайкальском крае - 20,9 тысячи человек, в Астраханской области - 13,4 тысячи человек, Северной Осетии - 11,5 тысячи человек, а также Калмыкии - 7,6 тысячи человек.

Демографические прогнозы:

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в течение 2020 года возможны серьезные изменения ситуации в демографической сфере с учётом продолжающегося действия эффекта демографической ямы, результатов пандемии коронавируса, которая может усугубить ситуацию как в плане миграционных процессов, так и в плане естественного прироста, а также трансформационных последствий мирового экономического кризиса, провоцирующих резкий рост социального неблагополучия семей. Среди основных тенденций сохранится естественная убыль, миграционный прирост населения ожидается низким, считают эксперты.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»

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Категория: Новости / В России

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