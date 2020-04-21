Ввоз медицинских товаров для борьбы с COVID-19

/В России/

Постановление от 18 апреля 2020 года №545.

Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом.

Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции лёгких, медицинских масках, защитных костюмах.

С 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медицинским учреждениям. Целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы государственной власти регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за Минпромторгом и Минздравом. Это ускорит процесс получения разрешений.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.