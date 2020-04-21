/В России/

Дистанционная работа, дистанционное обучение в России уже есть, пришло время и для дистанционных протестов.

Виртуальные митинги – достаточно любопытный пример громоотвода, который помогает выпускать негативную эмоцию, рассказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Коньков. По его словам, это пока не очевидный инструмент, но достаточно перспективный инструмент.

20 апреля в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе и других городах прошли митинги против режима самоизоляции. Пользователи приложений "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор" оставляли протестные комментарии на карте возле правительственных зданий. Причем требования противоречивы: от "снять карантин" до "введения ЧС".

"Политика становится цифровизованной, это происходит в разных местах и по разным направлениям. В данном случае вырисовывается специфическое пространство онлайн-митингов. Это достаточно перспективно как для оппозиции, так и для власти. У власти никаких обязательств нет, можно наблюдать, мониторить, оппозиция может высказывать свое мнение", – считает Александр Коньков.

Политолог отметил, что геотегинг в "Яндексе" в большей степени полезен для водителей, поэтому виртуальные митинги в приложениях – скорее временное явление.

"Водители используют приложения "Яндекса" для мониторинга ситуации с дорожным движением. Пока все сидят дома, это не столь актуально, но когда вернется трафик, водители будут высказывать недовольство. Скорее, это временное явление, но сами онлайн-митинги могут вылиться во что-то интересное. В качестве примера можно привести онлайн-петиции. Это не значимый с политической точки зрения инструмент, не имеет никакого статуса. Но когда есть недовольства, запускается петиция, для людей это – громоотвод", – считает Александр Коньков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/