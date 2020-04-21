Названы худший и лучший сценарии российской экономики

/В России/

Рынок труда упал не туда.

Первый шок от сокрушительных ударов по российской экономике со стороны коронавируса и падения нефтяных цен проходит. Не в том, увы, смысле, что экономика уже оживает. Прошло оцепенение, появляются первые попытки осознать, где экономика сейчас и что с ней будет происходить в ближайшее время.

С тем, что сейчас российская экономика, обездвиженная карантином и лишенная половины нефтяных доходов, лежит, согласны все. Статистика второго квартала будет точно не для слабонервных. ОЭСР считает, что первый удар по экономике России будет на уровне минус 22–23% за первый полный месяц карантина. Близкую оценку дает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: в апреле обрушение ВВП РФ по отношению к апрелю 2019-го составит 20%, по итогам второго квартала экономика упадет на 6%.

Напомним, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин 1 апреля говорил о снижении экономики России в 2020 году на 3–5%, а 13 апреля остановился на 5%. Но эти оценки Кудрина относятся к оптимистичному сценарию, у него есть и пессимистичный: повторение 2009 года, когда падение ВВП составило 7,9%. Важно вслед за Кудриным повторить: в 2009-м, кризисном году среднегодовая цена барреля нефти составляла $61. Пока это несбыточная мечта, а значит, резервы поддержки экономики сейчас ограничены. Вилка Кудрина: минус 5–8% ВВП в 2020 году.

Есть вилки существенно шире, почти вилы. Российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%, следует из обзора McKinsey&Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику». Худший сценарий реализуется, если коронавирус сдержать не удастся (не в России, а в мире) и падение мировой экономики в 2020 году составит 5%. Следует обратить внимание: худший вариант стоит мировой экономике 5% ВВП, а российской — больше 10%. Это негатив падения нефтяных цен. Условия реализации лучшего сценария: Россия останавливает пандемию до конца второго квартала, восстановительный рост начнется уже с июля.

Есть похожий российский прогноз немецкого рейтингового агентства Scope Ratings. Правда, с тремя сценариями — базовым, стрессовым и наихудшим. Во всех ВВП России падает на 3,3, 8,8 или 11,3%.

Базовый сценарий исходит из среднегодовой цены нефти Brent $35 за баррель в 2020 году и постепенного снятия карантинных ограничений ко второй половине года. Наихудший сценарий исходит из того, что карантинные ограничения продлятся до конца 2020 года, а цены на нефть останутся на уровне $20.

При среднем (стрессовом) сценарии Scope исходит из того, что средняя загрузка производственных мощностей в экономике составляет чуть более 75% во втором-третьем кварталах 2020 года.

Есть прогнозы, по которым российская экономика втягивается в двухлетний экономический кризис. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, эксперты которого работают на правительство, считают, что в оптимистичном сценарии при поддержке экономики со стороны государства ВВП РФ в 2020 году упадет на 2,3–2,5%, а в 2021 году — еще на 0,5–0,8%. Если же власти выберут вместо активной поддержки лишь «политику стабилизации», падение в 2020 году будет 2–3,3% и 0,8–1% — в 2021 году.

В упоминавшемся прогнозе от McKinsey в базовом сценарии, обозначенном как «сдерживание вируса», экономика России после провала 2020 года вернется на докризисный уровень (конца 2019 года) уже в середине 2021 года. В негативном сценарии («отложенное восстановление») возвращение на докризисный уровень затянется до середины 2023 года. Есть и не столь мрачные прогнозы. В Альфа-банке и Всемирном банке прогнозируют падение экономики РФ в 2020 году всего на 1% ВВП.

Цифр много, но ясно одно: экономика России снижается. Это уже имеет в условиях сопутствующих карантину сокращений занятых и зарплат остающихся в штате негативные социальные последствия, но они временем карантина не ограничатся. Здесь, по прогнозам, уж точно есть не вилки, а вилы. Вот прогноз ВЭБа: реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться по итогам 2020 года на 6,5%, а уровень безработицы в 2020 году рискует подскочить до 7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы прогнозируется на второй квартал 2020, когда ожидается увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от экономически активного населения.

А вот прогноз McKinsey: закрытие части производств, предприятий розничной торговли и сферы услуг приведет к росту безработицы, который будет носить краткосрочный характер при контроле за распространением вируса. И самое главное: российская безработица может сохраниться на уровне выше 8% в среднесрочной перспективе при повторных вспышках эпидемии и продолжительных карантинных мерах.

«8% в среднесрочной перспективе», то есть безработица, в 1,7 раза превышающая уровень 2019 года, сохраняющаяся три-пять лет, — это уже очень серьезно. Власть должны сделать все, чтобы не допустить такого развития событий. Но в любом случае главный вывод состоит в том, что коронавирус вместе с экономическим кризисом точно меняют социальный портрет российского общества. Ситуация угрожающе разогревается: обострение социальных конфликтов накладывается на и без того гротескную социальную поляризацию. А это значит, что российскую политическую систему в целом ждут серьезные испытания.

Источник: Московский Комсомолец