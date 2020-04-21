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Через порты Краснодарского края экспортировано 6,7 млн.тонн зерна и продуктов его переработки

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проанализировали экспортные поставки зерна и продуктов его переработки через морские порты Краснодарского края в I квартале 2020 года.

В целом экспорт  составил 6,7 млн. тонн, что на 16% больше прошлогодних показателей (за 1 квартал 2019 года экспортировано 5,6 млн.тонн). Зерно и продукты его переработки направлены в 94 страны мира, основными странами-покупателями за этот период были  Турция, Египет, Вьетнам, Судан, Иран.

Традиционно основную часть экспорта (79%) составляет продовольственная пшеница — отгружено 5383 тыс. тонн (за аналогичный период прошлого года экспортировано – 4,7 млн. тонн пшеницы).

Вышеуказанная продукция сертифицирована специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что  зерно соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / В России

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Через порты Краснодарского края экспортировано 6,7 млн.тонн зерна и продуктов его переработки