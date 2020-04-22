Озвучена стоимость двух пакетов антикризисных мер правительства

/В России/

На поддержку экономики власти направили 2,1 трлн рублей.

За последний месяц правительство выделило 1,8 трлн рублей в рамках второго пакета антикризисных мер. На реализацию первых поручений президента в связи с коронавирусом было направлено 300 млрд рублей в середине марта. Всего на поддержку экономики и граждан на фоне распространения COVID-19 власти направили 2,1 трлн рублей. Правительство подсчитало также, во сколько обошлись конкретные меры.

Первый пакет антикризисных мер, принятый 17 марта, исполнен на 90%. Второй пакет принят 16 апреля. За неделю он исполнен на 30%, при этом полная нормативная база по нему должна быть готова к 30 апреля. Рассказываем, какие меры уже действуют, кто и как может ими воспользоваться.

Среди первых мер для поддержки бизнеса в период пандемии была отсрочка на полгода по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса (МСП) из наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, для компаний МСП снижен размер страховых взносов в два раза (с 30% до 15%). Единственное условие – зарплаты работников должны быть выше одного МРОТ. Таким образом власти стимулирует работодателей платить сотрудникам зарплаты, выше минимального уровня. В МСП в России занято 20-25 млн человек. Как подсчитали в правительстве, эта мера сэкономит бизнесу 285 млрд рублей до конца 2020 года.

Предпринимателей волнует обязательство уплаты арендных платежей. Правительство приняло решение отсрочить платежи за аренду объектов государственного и муниципального имущества для МСП. По состоянию на 1 апреля, в аренде 22,5 тыс таких объекта. С арендой коммерческой недвижимости тоже помогут, если будет введен режим повышенной готовности. Компаниям из пострадавших отраслей отсрочат плату за аренду (кроме жилых помещений) до 1 октября. Задолженность можно будет выплатить в течение 2021-2022 годов.

Список пострадавших отраслей содержится в специальном постановлении правительства. Это автоперевозки, воздушных транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт, непродовольственный ритейл, стоматологические услуги. Всего 11 отраслей и 526 тыс предприятий. В них задействованы 5,3 млн человек.

Облегчена и административная нагрузка на предприятия. С середины марта ограничены проверки предприятий со стороны контролирующих органов, в том числе налоговых и таможенных. Приостановлено более 50 тыс плановых проверок МСП в разных сферах, еще столько же будет отменено до конца года. Не надо и продлевать документы об экономической деятельности: 15 видов лицензий и разрешений пролонгируются автоматически.

Специальные меры поддержки подготовлены для отдельных отраслей. Например, для туротрасли разработан целый пакет поручений. В частности, туроператорам государство компенсирует затраты, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта.

Кроме отсрочки по налогам, бизнес временно освободили от выплаты кредитов.

Тело займа замораживается на полгода, то есть срок кредита продлевается на 6 месяцев. В течение этого срока объем процентных платежей поровну делится между банками, государством и предпринимателем. Заемщик может равномерно выплачивать проценты в течение шести месяцев или перенести их в тело кредита. Так он на время полностью избавиться от платежей по кредиту. Общая сумма отсрочек составила более 410 млрд рублей. Воспользоваться льготами могут более 500 тыс предпринимателей.

При этом кредиты могут стать подспорьем для потерявших прибыль компаний. Во-первых, правительство предложило беспроцентные займы бизнесу на выплаты зарплат. Во-вторых, власти расширили программу льготного кредитования (по низким процентным ставкам) для нуждающихся компаний. Для того, чтобы банки оперативное предоставляли такие кредиты, им будут предоставлены гарантии от госкорпорации ВЭБ на 75% всей суммы кредита. По оценке правительства, совокупный объем кредитов составит около 350 млрд рублей.

прочем, нулевыми кредитами поддержка занятости населения не ограничится. Малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей государство безвозмездно поможет с выплатой зарплат. Компаниям, которые оставят не менее 90% сотрудников, правительство выделит гранты в мае и июне: по 12 130 рублей (один МРОТ) на каждого работника.

Тех россиян, кого все-таки уволят или уже уволили, будут выплачиваться максимальные пособия по безработице. Вставшие на учет в службе занятости после 1 марта граждане получат пособия в размере 12 130 рублей в течение апреля, мая и июня.

Потенциально мера затронет более 3,2 миллиона человек. Кроме того, семьям с детьми в апреле – июне будет выплачено по 3 тыс рублей на каждого ребенка, если родители встали на учет в качестве безработного.

«С учетом второго пакета и возможных дополнительных мер поддержки, которые готовятся, объем прямой и косвенной поддержки бизнеса увеличится до 4-7% ВВП», - отметила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она сравнила меры поддержки экономики в России с подходами в других странах. «Ни в одной стране бизнесу государство пока не предоставляло налоговые каникулы в таком объеме, как в России, хотя в Германии для предприятий, наиболее пострадавших от кризиса, связанного с пандемией, такая возможность есть, но эта мера поддержки оказывается по запросу самого предприятия и очень точечно. Практически нигде предприятиям МСП не предоставлялись отсрочки по кредитам, - пояснила эксперт, - Так что в этом отношении государство приняло оперативные меры, и нормативную базу подготовило достаточно быстро, насколько это было возможно». Аналитик добавила, что «в целом меры выглядят эффективными», но важно, чтобы господдержка дошла до каждого пострадавшего предприятия.

«Фискальные и налоговые стимулы разработаны оперативно и профессионально. Нынешний премьер-министр понимает, что такое налоговая нагрузка, каким бременем она ложится на бизнес и как нужно действовать, чтобы отодвинуть риски и угрозы для предприятий, - высказал мнение ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников, - Кроме того, виден психологический перелом в взаимодействии власти с бизнесом по сравнению с предыдущими кризисами. Улучшилось качество коммуникации правительства с компаниями, Центробанка с кредитными организациями. Кабмин ведет честный диалог с большой четверкой союзов предпринимателей: ТПП, РСПП, «Опорой России», «Деловой Россией». Такое взаимодействие – это гарантия того, что когда закончится пик коронакризиса, экономика начнет восстанавливаться быстрее».

Источник: Московский Комсомолец