Отмена индексации тарифов ЖКХ не поможет потребителям сэкономить

В январе все должники останутся без воды и электричества.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести мораторий на традиционное июльское повышение тарифов ЖКХ, мотивируя это нынешней сложной экономической ситуацией. Инициатива здравая, но эксперты уверены —собираемость коммунальных платежей все равно продолжит свое падение. Миллионы семей полностью или частично лишились доходов за последние недели, и часто стоят перед выбором: тратить деньги на еду или оплачивать жировки. К слову, мораторий на пени и отключение услуг за неуплату действует только до 1 января 2021-го. За это время, предупреждают эксперты, долги населения за услуги ЖКХ станут неподъемными. Если в начале следующего года власти объявят о «разморозке» всех штрафных санкций, наступит коммунальный хаос. Должников отрежут от доступа к воде, а на их унитазы поставят заглушки.

Депутат Сухарев предложил правительству сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019-го. Отметим, что во втором полугодии коммунальные тарифы должны в среднем проиндексировать на 4%, при том, что за тот же период 2019-го размер составлял 2,4%. Письмо со своей инициативой Сухарев адресовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, отвечающему за ЖКХ.

А пока населению все сложнее оплачивать «коммуналку». По прогнозам специалистов, рост задолженности граждан за время самоизоляции может вырасти в два раза.

Руководитель некоммерческой Организации народного контроля Наталья Чернышева поддерживает инициативу депутата. «Людям и так тяжело платить, тем более, что счета увеличатся примерно на 25-30% из-за роста использования электроэнергии, воды, газа вследствие самоизоляции. В этих условиях накидка в виде ежегодного роста тарифов в 4% окажется весьма болезненной», — считает она.

Одномоментное всероссийское повышение тарифов изначально было очень неэффективной мерой, полагает исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Усредненные величины, установленные федеральным центром, на которые идет повышение - это спусковой крючок для инфляции. По её мнению, «заморозка» индексов изменения платы за коммунальные услуги должна быть адресной и проводиться точечно в отдельных регионах России.

В то же время, эксперт полагает, что полная отмена индексации - не оптимальное решение. Скажем, некоторые водоканалы в нашей стране находятся в предбанкротном состоянии. Оставшись без поступлений от потребителей, они вовсе перестанут функционировать. Что, естественно, ударит по самому населению.

«С учетом введенного моратория на пени и штрафы за неуплату, а также на отключение ресурсов, платежная дисциплина населения снизится примерно в два раза, — отмечает собеседница «МК». — Возможностью не оплачивать счета воспользуются не только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, но и недобросовестные потребители». Разворотнева убеждена: если индексацию отменят вовсе, то в сложной ситуации окажутся и жильцы, и ресурсники.

По мнению экспертов, самый действенный метод помощи людям с низкими доходами — свободное субсидирование нуждающихся потребителей. Наталья Чернышева рекомендует жильцам в сложной ситуации заблаговременно уведомить соответствующие органы о невозможности оплачивать услуги ЖКХ.

«Во-первых, следует обратиться в свою управляющую компанию и договориться о рассрочке платежей, выбрав наименьшие возможные суммы ежемесячной оплаты, — говорит она. — Во-вторых, при первом же существенном изменении в худшую сторону дохода семьи, необходимо обратиться в органы соцзащиты с заявлением о необходимости субсидии на ЖКХ».

Напомним, такие льготы предоставляются, если расходы на «коммуналку» превышают определенный процент от дохода семьи, установленный в конкретном регионе. Например, в Москве это 10%, в Санкт-Петербурге - 14%, в некоторых регионах - 15-22%. Но порядок получения данной привилегии необходимо облегчить, подчеркивают специалисты.

Опрошенные нами эксперты уверены, что государство так или иначе поддержит систему ЖКХ - в частности, тех же ресурсников. А вот жильцам – нам с вами- стоит позаботиться о себе самим. Для этого надо не ждать критической финансовой ситуации и заблаговременно уведомить жилищные органы о проблемах с доходами в семье и добиваться получения необходимой помощи. Возможно, чем больше будет обращений за адресными льготами, тем выше вероятность ввода массовых субсидий.