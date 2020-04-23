Регионы по реализации нацпроектов в марте

/В России/

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

Период исследования: март 2020 года.

ТОП-20 регионов РФ:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Татарстан 23 009,7 2 Краснодарский край 17 763,4 3 Нижегородская область 16 316,4 4 Московская область 15 392,0 5 Москва 15 102,5 6 Башкортостан 15 089,0 7 Тверская область 14 461,9 8 Приморский край 14 204,3 9 Самарская область 13 413,7 10 Санкт-Петербург 12 148,5 11 Тюменская область 11 987,6 12 Иркутская область 11 121,7 13 Челябинская область 10 669,6 14 Республика Крым 10 143,4 15 Ставропольский край 9 355,5 16 Красноярский край 8 840,2 17 Свердловская область 8 463,1 18 Удмуртия 8 232,9 19 Новосибирская область 7 357,5 20 Ульяновская область 6 970,6

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга стали Татарстан, Краснодарский край и Нижегородская область.

СМИ сообщали, что столица Татарстана Казань набрала 52,58 балла индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в рамках проекта «Умный город», который входит в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Также СМИ сообщали, что Татарстан в рамках нацпроекта «Снижение бедности» получит софинансирование помощи малоимущим семьям и гражданам, с которыми заключен социальный контракт. Помимо этого, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане в 2020 году отремонтируют региональную дорогу Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка.

СМИ сообщали, что власти Краснодарского края направят 1,3 млрд рублей на ремонт и строительство мостов в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также СМИ сообщали, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае началось расширение трассы Краснодар — Ейск. Стоимость работ оценивается в 5,1 млрд рублей. Помимо этого, в Краснодаре по нацпроекту «Здравоохранение» начали строить лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что к 2022 году в рамках национального проекта «Образование» мест в учреждениях допобразования Нижегородской области станет на 14 тыс. больше. СМИ сообщали, что Нижегородская область и компания Inte подписали соглашение по развитию научно-образовательного направления в рамках нацроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика". Также СМИ сообщали, что Нижегородская область планирует увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 3,4 — 3,5 млрд долларов в 2020 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Источник: Медиалогия