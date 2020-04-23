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Регионы по реализации нацпроектов в марте

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

Период исследования: март 2020 года.

ТОП-20 регионов РФ:

Место в рейтинге

Регион

МедиаИндекс

1

Татарстан

23 009,7

2

Краснодарский край

17 763,4

3

Нижегородская область

16 316,4

4

Московская область

15 392,0

5

Москва

15 102,5

6

Башкортостан

15 089,0

7

Тверская область

14 461,9

8

Приморский край

14 204,3

9

Самарская область

13 413,7

10

Санкт-Петербург

12 148,5

11

Тюменская область

11 987,6

12

Иркутская область

11 121,7

13

Челябинская область

10 669,6

14

Республика Крым

10 143,4

15

Ставропольский край

9 355,5

16

Красноярский край

8 840,2

17

Свердловская область

8 463,1

18

Удмуртия

8 232,9

19

Новосибирская область

7 357,5

20

Ульяновская область

6 970,6

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Лидерами медиарейтинга стали Татарстан, Краснодарский край и Нижегородская область.

СМИ сообщали, что столица Татарстана Казань набрала 52,58 балла индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в рамках проекта «Умный город», который входит в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Также СМИ сообщали, что Татарстан в рамках нацпроекта «Снижение бедности» получит софинансирование помощи малоимущим семьям и гражданам, с которыми заключен социальный контракт. Помимо этого, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане в 2020 году отремонтируют региональную дорогу Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка.

СМИ сообщали, что власти Краснодарского края направят 1,3 млрд рублей на ремонт и строительство мостов в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также СМИ сообщали, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае началось расширение трассы Краснодар — Ейск. Стоимость работ оценивается в 5,1 млрд рублей. Помимо этого, в Краснодаре по нацпроекту «Здравоохранение» начали строить лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что к 2022 году в рамках национального проекта «Образование» мест в учреждениях допобразования Нижегородской области станет на 14 тыс. больше. СМИ сообщали, что Нижегородская область и компания Inte подписали соглашение по развитию научно-образовательного направления в рамках нацроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика". Также СМИ сообщали, что Нижегородская область планирует увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 3,4 — 3,5 млрд долларов в 2020 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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