Регионы по реализации нацпроектов в марте
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Период исследования: март 2020 года.
ТОП-20 регионов РФ:
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Татарстан
|
23 009,7
|
2
|
Краснодарский край
|
17 763,4
|
3
|
Нижегородская область
|
16 316,4
|
4
|
Московская область
|
15 392,0
|
5
|
Москва
|
15 102,5
|
6
|
Башкортостан
|
15 089,0
|
7
|
Тверская область
|
14 461,9
|
8
|
Приморский край
|
14 204,3
|
9
|
Самарская область
|
13 413,7
|
10
|
Санкт-Петербург
|
12 148,5
|
11
|
Тюменская область
|
11 987,6
|
12
|
Иркутская область
|
11 121,7
|
13
|
Челябинская область
|
10 669,6
|
14
|
Республика Крым
|
10 143,4
|
15
|
Ставропольский край
|
9 355,5
|
16
|
Красноярский край
|
8 840,2
|
17
|
Свердловская область
|
8 463,1
|
18
|
Удмуртия
|
8 232,9
|
19
|
Новосибирская область
|
7 357,5
|
20
|
Ульяновская область
|
6 970,6
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга стали Татарстан, Краснодарский край и Нижегородская область.
СМИ сообщали, что столица Татарстана Казань набрала 52,58 балла индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в рамках проекта «Умный город», который входит в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Также СМИ сообщали, что Татарстан в рамках нацпроекта «Снижение бедности» получит софинансирование помощи малоимущим семьям и гражданам, с которыми заключен социальный контракт. Помимо этого, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане в 2020 году отремонтируют региональную дорогу Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка.
СМИ сообщали, что власти Краснодарского края направят 1,3 млрд рублей на ремонт и строительство мостов в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также СМИ сообщали, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодарском крае началось расширение трассы Краснодар — Ейск. Стоимость работ оценивается в 5,1 млрд рублей. Помимо этого, в Краснодаре по нацпроекту «Здравоохранение» начали строить лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что к 2022 году в рамках национального проекта «Образование» мест в учреждениях допобразования Нижегородской области станет на 14 тыс. больше. СМИ сообщали, что Нижегородская область и компания Inte подписали соглашение по развитию научно-образовательного направления в рамках нацроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика". Также СМИ сообщали, что Нижегородская область планирует увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 3,4 — 3,5 млрд долларов в 2020 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Источник: Медиалогия