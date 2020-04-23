Антикризисная ипотека

Банки начали выдавать антикризисную ипотеку под 6,5% годовых. Первым льготный жилищный кредит выдал ВТБ

Кредитные организации начали принимать заявки на оформление ипотеки под 6,5% годовых. Предоставить льготные жилищные кредиты населению поручил президент Владимир Путин. Первым из банков по программе госсубсидирования начал работать ВТБ, за три дня оформивший около 200 сделок на 500 млн рублей. Выгодный кредит на покупку жилья в новостройке могут оформить все россияне, сумма кредита составляет до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Остальные условия тоже комфортные: ипотеку можно взять на 20 лет и при первоначальном взносе от 20%.

Льготная ипотека анонсирована президентом 16 апреля. Уже на следующей день Банк ВТБ (ПАО) начал консультации и прием заявок от клиентов. В первый день рабочей недели в банке стали оформлять и первые сделки по новой программе. Постепенно к участию в проекте подключаются и другие банки.

Воспользоваться ипотекой с господдержкой можно до 1 ноября 2020 года. Льготная ставка будет распространена на весь срок кредита. До введения льготных условий, средняя ипотечная ставка в России составляла около 9%.

«Новая программа позволит российским банкам восстановить отложенный из-за самоизоляции спрос на покупку недвижимости и оформление ипотеки. Благодаря субсидии государства взять ипотеку и переехать в новое жилье сейчас стало гораздо проще. Ставка 6,5% – одна из самых низких на рынке, и поэтому она поможет заемщикам комфортнее обслуживать свои кредиты», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К слову, постановление правительства о субсидированной ипотеке еще готовится к подписанию и публикации. «ВТБ приступил к работе в рамках данной программы, не дожидаясь постановления правительства, - сообщили в банке, - В текущих условиях считаем критично важным исполнение поручений российских властей в максимально сжатые сроки».

Банки ожидают, что льготная программа ипотеки позволит восстановить спрос на покупки недвижимости из-за самоизоляции. Предполагается, что ипотека под 6,5% годовых будет пользоваться популярностью и значительная доля жилищных кредитов пройдет в рамках господдержки. Сейчас каждую четвертую ипотеку в России выдает ВТБ. С января по март банк выдал жилищных кредитов на сумму 190 млрд рублей, увеличив объем таких займов на треть.