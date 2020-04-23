Конституционный суд установил срок ответственности поручителя по неоплаченном кредиту

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Предъявить претензии ему можно в течение года с того момента, когда должник перестал вносить деньги.

Взыскать долг с поручителя по кредиту можно в течение одного года после того, как должник перестал платить. С такой позицией выступил Конституционный суд. Высшая инстанция запретила растягивать кабалу для поручителей на долгие годы.

КС разобрал жалобу жителя столицы. Шесть лет назад мужчина решил выручить родственника и поручился своей недвижимостью по его кредиту. Сумма займа была солидная - 890 тысяч долларов США. А вот срок, в течение которого поручитель должен страховать платежеспособность должника, участники сделки решили не устанавливать. В договоре фигурировала размытая фраза «до полного погашения». Щедрый гражданин этому нюансу значения не придал и поначалу чувствовал себя в безопасности. Но спустя два года поручитель внезапно получил повестку в Тверской суд столицы. Оказалось, что средства у должника иссякли, платить он перестал еще год назад. Ответчик возмутился: в законе четко сказано, что у кредитора есть год с момента прекращения выплат на предъявление претензий к поручителю. Здесь же получилось, что кредитор томился в ожидании больше двух лет, и только потом решился пойти в суд. Однако тяжбу в первой и второй инстанциях поручитель проиграл. Судьи сочли ключевым фактором неудобную фразу в договоре, которая, по сути, растягивала долговую кабалу для бедолаги на неопределенный срок. Тогда мужчина подал жалобу в Конституционный суд с требованием отменить статью Гражданского кодекса, которая позволяет держать поручителей под бременем чужих долгов «до гроба». КС разобрал спор и пришел к выводу, что нижестоящие суды допустили ошибки и неправильно трактовали закон. По мнению коллегии высших судей, поручительство бесконечным быть не может. Как подчеркивается в постановлении, это нарушает основные принципы права собственности и лишает гражданина, выступившего гарантом по чужому долгу, возможности планировать судьбу своего имущества. Поэтому даже если должник, кредитор и поручитель не установили четкий срок для предъявления претензий, он все равно существует – это один год с того момента, как должник перестал платить.деньги

Источник: Московский Комсомолец