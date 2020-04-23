"Компания MSC после высадки всех пассажиров с лайнера 21 апреля в Марселе доставила российских пассажиров в Париж, откуда они в тот же день вылетели в Минск. Из Минска россияне отправились в Россию. Круиз закончился на 9 дней раньше срока", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора PAC Group, ключевого партнера компании MSC Cruises на российском рынке.

На борту MSC Magnifica находилось 2,2 тыс. пассажиров, среди которых было девять россиян.

Круиз начался 5 января в порту Генуи, больше половины его прошло по расписанию. Последняя остановка была совершена 6 апреля в порту Коломбо на Шри-Ланке для дозаправки. Затем лайнер вернулся в Средиземное море.

Лайнер не заходил в порты тех стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, поэтому все пассажиры на борту абсолютно здоровы.