Регионы России переходят на цифровые пропуска

/В России/

Не обязательно вводить пропуска, запреты во всех регионах, важно изолировать те локальные места, где есть заболеваемость.

Такое мнение в интервью радио Sputnik генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед.

Систему цифровых пропусков внедрят в 21 регионе страны. В первую очередь к ней подключат семь областей в Центральной России: Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую. Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.

"Президент сделал очень сильный шаг, он передал ответственность за жизнь людей в регионах на уровень региона. Губернатор должен принять решение сам, на месте. Первое, что должен сделать губернатор – посмотреть, где у него очаги заболевания. Регионы у нас, как правило, большие по площади, хотя есть и компактные. Вся заболеваемость зачастую – это либо административный центр, либо еще два места, куда почему-либо попала инфекция. Не обязательно вводить пропуска, запреты, надо изолировать те локальные места, где есть заболеваемость. Каждый губернатор должен провести анализ и четко отсечь распространение инфекции по территории своего региона. Китай не закрыл весь Китай, а четко закрыл ту провинцию и в основном тот город, где был очаг. Надо по-настоящему изолировать очаги распространения, чтобы не разносить заразу", – считает Игорь Меламед.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию. По его мнению, это должно помочь сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/