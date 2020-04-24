Повезло, что в России грипп почти не пересекся с коронавирусом

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Эпидемия гриппа в России в 2020 году прошла довольно спокойно, очень повезло, что она уже заканчивалась, когда в стране стала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией, считает заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

Научно-исследовательский институт гриппа Минздрава России сообщил, что эпидемия гриппа, которая началась в конце января, уже закончилась.

"Эпидемия гриппа была похожа на эпидемию прошлого года. И по интенсивности, и по продолжительности… Летальность была крайне низкой, если мы говорим о гриппе. Ситуация была достаточно благополучной… Мы уже вышли из эпидемии по гриппу практически на фоне начавшегося роста активности коронавируса. Здесь не так, как в Китае. У них все же наложилась эпидемия гриппа на высокую заболеваемость коронавирусом. У нас в стране такого не произошло", – сказала Бурцева радио Sputnik.

По ее словам, если в России и будут пациенты, которые одновременно переболели и гриппом, и коронавирусом, то это единичные случаи. Пока информация анализируется, точных данных нет.

Врач напомнила, что вирусы гриппа входят в структуру острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и занимают там 10-15%. Они обладают свойством активизироваться в определенный сезон года.

"Эта сезонность определяет его эпидемическую активность. И все эпидемии, которые на сегодняшний день были известны, безусловно, связаны с тем, что вирусы гриппа активизируются. В летние и ранние осенние месяцы мы их почти не наблюдаем, а активизируются они обычно в конце осени. Достаточно активны в зимние месяцы и один-два весенних месяца. С их наибольшей активностью и связаны эпидемии", – пояснила Бурцева.

Врач добавила, что для разных городов и регионов рассчитывается свой средний многолетний показатель заболеваемости – эпидемический порог. Когда показатели заболеваемости превышают этот порог, говорят, что началась эпидемия. Когда уровень становится ниже этих цифр – эпидемия завершается.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/