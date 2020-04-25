В законодательство внесены изменения, касающиеся продажи алкогольной продукции

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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Федеральный закон принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на обеспечение комфортного проживания граждан в многоквартирных домах, в которых располагаются объекты общественного питания, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, а также на поддержание общественного порядка на прилегающих к таким домам территориях.

Федеральным законом устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается, только если общая площадь зала обслуживания посетителей в таких объектах составляет не менее 20 квадратных метров.

Также субъектам Российской Федерации предоставлено право вводить дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции (в части, касающейся увеличения размера площади зала обслуживания посетителей), в том числе полный запрет на розничную продажу этой продукции, при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Источник: .интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента России