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Михаил Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

Утверждён предварительный перечень медицинских организаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него в регионах. Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам.

Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье. Благодаря этому количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981.

Источник: http://government.ru/

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Категория: Новости / В России

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