Десятилетия непрерывных потерь". В Крыму дали оценку событиям 1954-го

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Глава Крыма назвал годовщину передачи полуострова Украине в 1954 году траурной датой. В эфире радио Sputnik крымский политический эксперт Владимир Джаралла высказал свое мнение по этому вопросу.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал траурной датой годовщину передачи полуострова в состав Украины 26 апреля 1954 года.

Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба в Симферополе, передает РИА Новости.

"Траурный день", – сказал Аксенов в ответ на слова главы парламента Владимира Константинова, который напомнил, что 26 апреля исполнилось 66 лет с момента передачи Крыма Украине.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что законность акта о передаче Крыма и Севастополя Украине в 1954 году следует проанализировать, так как там явно есть нарушения Конституции Советского Союза.

В эфире радио Sputnik крымский политический эксперт Владимир Джаралла отметил, что в 1954 году это решение в самом Крыму восприняли неоднозначно.

"Резонанс был – глухой, непонятный. По воспоминаниям местных жителей, не все было так гладко, новые порядки не были до конца приняты крымчанами. Но в то время вся страна была единым целым, поэтому особого значения это решение не имело", – сказал он.

Все изменилось, когда Советский Союз распался, и Украина стала независимым государством, продолжил Владимир Джаралла.

"Это стало началом экономического падения, причем не только кризисного, связанного со сменой экономического и социального строя, но и связанного с особенностями правления и элиты, пришедшей к власти на Украине. Все эти десятилетия действительно были годами непрерывных и постоянных потерь, ухудшения жизненного уровня крымчан. Крым приходил в запустение, становясь жертвой эгоистичных интересов, когда в буквальном смысле растаскивалось все, что представляло ценность, начиная от пансионатов, заканчивая землей", – отметил политический аналитик.

По его словам, происходящее на полуострове с момента возвращения Крыма в состав России в корне изменило жизнь крымчан.

"Событие исторически невероятное весны 2014 года и эти последние годы очень многое поменяли и стали годами экономического роста. Изменения в Крыму настолько серьезные и фантастические, что сравнивать их просто не с чем. Все меняется на глазах. Поэтому годовщина решения о передаче Крыма в состав Украины в 1954 году – это, скорее, повод говорить о том, какие изменения произошли на полуострове за эти последние шесть лет", – считает Владимир Джаралла.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,8% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/