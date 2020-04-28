Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
До раздачи денег гражданам пока не дойдет.
Доходы граждан на фоне коронавируса уже начали снижаться, но на финансовую поддержку государства большинству россиян рассчитывать по-прежнему пока не приходится. Между тем Михаил Мишустин в понедельник сообщил, что третий антикризисный пакет мер будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Также премьер сказал, что людям нужна прямая финансовая помощь, а не громкие заявления.
Росстат сообщил, что доходы россиян начали падать уже в относительно спокойном первом квартале. За январь-март они по сравнению с тем же периодом прошлого года просели на 0,2%, возобновив негативный тренд, наблюдавшийся в 2014-2017 гг (тогда доходы в сумме снизились на 8,4%). Но пиковое снижение еще впереди. По расчетам ВЭБ, во втором квартале россияне обеднеют на 17,5%. А по итогам года на 6,5%, что станет своеобразным неприятным рекордом.
Как отмечают многие эксперты, точные прогнозы сейчас делать невозможно, так как пока не озвучены планы правительства по дальнейшей поддержке населения.
Михаил Мишустин в понедельник заявил, что "людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь". Но пока ее доля в двух уже принятых антикризисных пакетах невелика.
Власти решили поднять пособие для безработных до МРОТ и поддержать семьи с детьми. По 5 тысяч рублей в течение апреля-июня будут получать те, кто имеет право на маткапитал: выплата положена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. И по 3 тысячи рублей - родители несовершеннолетних детей, лишившиеся работы. Также расширен круг получателей пособия для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет. Претендентам теперь не надо подавать справки о доходах за предыдущий год.
Граждане, которые не попали в эти категории, на помощь государства могут рассчитывать только в двух случаях - если они решили купить жилье в новостройке с использованием ипотеки или стать обладателями отечественного автомобиля. Первым бюджет просубсидирует ставку, чтобы она была не выше 6,5%. Вторым, оплатит скидку в размере 10% к авансовому платежу по одной из двух кредитных программ. Впрочем, очевидно, что помощь в любом случае получают люди не бедные: и новая машина, и тем более квартира в нынешней ситуации - это однозначно роскошь.
Не лучше обстоят дела и с прямой поддержкой бизнеса. К таким мерам однозначно можно отнести разве что безвозмездные субсидии малым и средним предприятиям на выплаты зарплаты и текущие нужны в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Все остальное - это кредитные каникулы, налоговые отсрочки и госгарантии для пострадавших отраслей. Компаниям уже столкнувшимся с недостатком средств власти предлагают влезать в новые долги и брать бесплатные кредиты на выплату зарплат. Правда, и в этом случае ставка будет нулевой только первые 6 месяцев, а в последующие полгода составит 4%.
Оппозиция и экономисты неоднократно предлагали властям действовать более смело и активнее тратить средства ФНБ, которые копились на тот самый "черный день". Алексей Навальный призывает раздать всем гражданам по 20 тыс руб. А глава Счетной палаты Алексей Кудрин - подумать о продовольственных выплатах. По его словам, в ситуации роста безработицы, которая в худшем варианте может вырасти на 10%, и снижения доходов ФНБ можно потратить на половину и даже чуть больше.
Однако в Кремле и в Белом доме уже дали понять, что палить резервы не собираются. Третий пакет антикризисных мер будет направлен на "восстановление нормального ритма работы экономики": по всей видимости, это будут точечные решения по отдельным отраслям.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов. "Именно поэтому нельзя предаваться каким-то популистским настроениям, что "давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику и так далее", - подчеркнул он.
Источник: Московский Комсомолец