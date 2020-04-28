Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике

/В России/

До раздачи денег гражданам пока не дойдет.

Доходы граждан на фоне коронавируса уже начали снижаться, но на финансовую поддержку государства большинству россиян рассчитывать по-прежнему пока не приходится. Между тем Михаил Мишустин в понедельник сообщил, что третий антикризисный пакет мер будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Также премьер сказал, что людям нужна прямая финансовая помощь, а не громкие заявления.

Росстат сообщил, что доходы россиян начали падать уже в относительно спокойном первом квартале. За январь-март они по сравнению с тем же периодом прошлого года просели на 0,2%, возобновив негативный тренд, наблюдавшийся в 2014-2017 гг (тогда доходы в сумме снизились на 8,4%). Но пиковое снижение еще впереди. По расчетам ВЭБ, во втором квартале россияне обеднеют на 17,5%. А по итогам года на 6,5%, что станет своеобразным неприятным рекордом.

Как отмечают многие эксперты, точные прогнозы сейчас делать невозможно, так как пока не озвучены планы правительства по дальнейшей поддержке населения.

Михаил Мишустин в понедельник заявил, что "людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь". Но пока ее доля в двух уже принятых антикризисных пакетах невелика.

Власти решили поднять пособие для безработных до МРОТ и поддержать семьи с детьми. По 5 тысяч рублей в течение апреля-июня будут получать те, кто имеет право на маткапитал: выплата положена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. И по 3 тысячи рублей - родители несовершеннолетних детей, лишившиеся работы. Также расширен круг получателей пособия для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет. Претендентам теперь не надо подавать справки о доходах за предыдущий год.

Граждане, которые не попали в эти категории, на помощь государства могут рассчитывать только в двух случаях - если они решили купить жилье в новостройке с использованием ипотеки или стать обладателями отечественного автомобиля. Первым бюджет просубсидирует ставку, чтобы она была не выше 6,5%. Вторым, оплатит скидку в размере 10% к авансовому платежу по одной из двух кредитных программ. Впрочем, очевидно, что помощь в любом случае получают люди не бедные: и новая машина, и тем более квартира в нынешней ситуации - это однозначно роскошь.

Не лучше обстоят дела и с прямой поддержкой бизнеса. К таким мерам однозначно можно отнести разве что безвозмездные субсидии малым и средним предприятиям на выплаты зарплаты и текущие нужны в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Все остальное - это кредитные каникулы, налоговые отсрочки и госгарантии для пострадавших отраслей. Компаниям уже столкнувшимся с недостатком средств власти предлагают влезать в новые долги и брать бесплатные кредиты на выплату зарплат. Правда, и в этом случае ставка будет нулевой только первые 6 месяцев, а в последующие полгода составит 4%.

Оппозиция и экономисты неоднократно предлагали властям действовать более смело и активнее тратить средства ФНБ, которые копились на тот самый "черный день". Алексей Навальный призывает раздать всем гражданам по 20 тыс руб. А глава Счетной палаты Алексей Кудрин - подумать о продовольственных выплатах. По его словам, в ситуации роста безработицы, которая в худшем варианте может вырасти на 10%, и снижения доходов ФНБ можно потратить на половину и даже чуть больше.

Однако в Кремле и в Белом доме уже дали понять, что палить резервы не собираются. Третий пакет антикризисных мер будет направлен на "восстановление нормального ритма работы экономики": по всей видимости, это будут точечные решения по отдельным отраслям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов. "Именно поэтому нельзя предаваться каким-то популистским настроениям, что "давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику и так далее", - подчеркнул он.

Источник: Московский Комсомолец