Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих

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Ранее к правительству с просьбой поддержать сахалинских рыбаков обратилась сенатор Людмила Нарусова.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Минэкономразвития, в обновленный список системообразующих компаний России вошли 10 компаний, представляющих рыбную отрасль. Причем, совладельцем одной из них является экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак.

Речь идет о компании «Монерон», являющейся крупным добытчиком краба в России. 12 марта Собчак сообщила о приобретении по 40% доли этого предприятия.

Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.

Источник: Московский Комсомолец