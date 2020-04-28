В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов

/В России/

Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники на рынке связи.

Уже через год в России могут ввести обязательную регистрацию мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI).

Как стало известно газете “Коммерсантъ”, уже через год в России могут ввести обязательную регистрацию мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI). Об этом изданию рассказали источники на рынке связи.

Законодательная инициатива, которую доработала группа членов верхней палаты российского парламента, предусматривает бесплатную регистрацию гаджетов, уже использующихся в стране на момент вступления документа в силу. Однако для новых мобильных телефонов регистрация будет платной.

Собеседники издания отмечают, что регистрировать смартфоны по заводскому номеру обяжут их зарубежных поставщиков. Требование будет действовать и в отношении граждан РФ, которые ввезут новое устройство из-за границы.

Источник: Московский Комсомолец