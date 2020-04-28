Эксперт оценил перспективы «библейского голода» в России

/В России/

Даже если лето будет очень жарким, урожай снизится не катастрофически.

Лето-2020 может войти в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом в понедельник заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Что будет с урожаем в условиях сильной засухи и ждать ли нам голода библейских масштабов, как недавно предсказывал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли?

По словам Дмитрия Кобылкина, главы Минприроды, предстоящее лето будет аномально жарким. Такой прогноз дает не только наш Росгидромет, но и зарубежные гидрометеорологические станции. Лето-2020 может быть аномально жарким за всю историю наблюдений.

«Если не самое аномальное, то в пятерку войдет», -- сказал он в ходе совещания у президента России, докладывая Владимиру Путину о ситуации с пожарами и паводками в регионах.

Ситуация на самом деле складывается экстремальная: сначала бесснежная зима, потом жаркое лето, но опасаться нужно не только за леса, которым угрожают пожары. Засуха пагубно влияет и на сельское хозяйство. Значит ли это, что нас ждет неурожай, рост цен на продовольствие или и того хуже - голод? Ведь недавно исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предсказал, что из-за пандемии коронавируса может наступить «голод библейского масштаба», и он затронет 30 стран.

-Никаких предпосылок сейчас к тому, что наступит глобальная засуха, я не вижу, - сказал «МК» президент российского зернового союза Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ. – Информация о том, что на Ставрополье сельхозпроизводителям предложили профинансировать искусственное увеличение осадков, якобы, из-за недостатка влаги в почве, больше напоминает рекламу данной технологии, чем информацию о наступлении реальный рисков для урожая.

-А если все-таки лето будет аномально жарким, что тогда? Сколько мы потеряем зерна и сможем ли прокормить себя?

-В 2012 году в пшеничном поясе США засуха была намного жестче, чем у нас в 2010 году. В результате американцы потеряли 10 процентов урожая. Эти 10 процентов как раз и есть та моржа, которая гуляет в зависимости от погодных условий.

-Но разве 10% - это мало?

-У нас естественные колебания урожая происходят в этом диапозоне чуть ли не каждый год. И это никак не влияет на внутреннее снабжение. В прошлом году мы собрали 121 млн тонн зерна, а в 2017 году был рекордный урожай – тогда собрали 135,4 млн тонн. А потребляем мы всего 80 млн тонн зерна в год, все остальное идет на экспорт. Так что запас прочности очень велик.

-Допустим, за продовольственную безопасноть можно не беспокоится, но потери в урожае, если лето действительно будет аномально жарким, негативно скажутся на экспортном потенциале зерновых. Учитывая, что цены на нефть все время падают, потерять помимо черного золота еще и деньги от экспорта зерна – будет серьезным ударом по экономике.

-Да, от сезона к сезону мы больше или меньше экспортируем, и эти показатели всегда «гуляют» в зависимости от урожая. Если же говорить о том, как с точки зрения глобальных процессов защищены наши сельскохозяйственные технологии, то это прежде всего зависит от экономической составляющей, а не от погоды. Нельзя давить на производителей, излишнее регулирование со стороны государства сказывается намного более пагубно, чем любые природные катаклизмы.

-Почти все отрасли экономики пострадали от пандемии коронавируса. Оказывает ли она такое же негативное влияние на посевную кампанию, которая в южных регионах уже началась?

-Пока все идет тьфу-тьфу нормально. Есть хороший задел по озимым, так что если даже лето будет очень жарким, то урожай снизится не катастрофически. Внутренний рынок будет обеспечен продовольствием в любом случае. Не только библейский голод, но даже просто дефицит зерновых нам не грозит.

Источник: Московский Комсомолец