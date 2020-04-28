В строящемся МФМЦ МО РФ в Ростове-на-Дону строители завершают благоустройство территории

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К устройству газонов и укладке асфальта вокруг строящегося многофункционального медицинского центра в Ростове-на-Дону приступили подрядные организации военно-строительного комплекса МО РФ.

По плану благоустройства территории выполнено устройство песчаного и щебеночного основания подъездных путей к зданию МФМЦ, завершены установка бордюров, укладка и отмостка тротуаров.

Внутри помещений лечебно-диагностического корпуса активными темпами ведутся работы по окраске стеновых панелей специальной медицинской краской, монтаж потолка и сантехники, финишная укладка полового покрытия.

Строительство двухэтажного корпуса медицинского центра на 160 койко-мест в Ростове-на-Дону началось 19 марта. На стройплощадке задействовано более 1 тыс. рабочих, в том числе около 250 из них трудятся в ночную смену. Для выполнения работ используется 65 единиц строительной техники, включая экскаваторы, погрузчики, краны, самосвалы, асфальтоукладчики и др.

Многофункциональный медицинский центр будет оснащен современным оборудованием и диагностической аппаратурой. На текущий момент поставлены медицинские консоли, кровати, система определения газового состава крови, тромбоэластомеры 4-х канальные, оборудование рентгенкабинета и облучатели.

Сдача объекта спланирована на 30 апреля с.г.

Специализированную медицинскую помощь в новом медцентре, в случае необходимости, сможет получать и гражданское население.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа