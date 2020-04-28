Управлением выявлено снижение показателей плодородия на 510 га

/В России/

Основной путь дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственной продукции заключается в повышении урожайности культур и улучшения качества.

Это значит, что продуктивность земледелия находится в прямой зависимости от более полного использования плодородия почвы, ее сохранения и воспроизводства путем внесения необходимых элементов питания.

В современной обстановке в настоящее время большое внимание уделяется

Плодородие почв играет значительную роль в повышении урожайности и качества сельскохозяйственных культур. Главным средством повышения урожайности является внесение удобрений, поэтому с каждым годом их доля в круговороте питательных веществ будет увеличиваться.

Поэтому так важно и необходимо постоянно контролировать агрохимическое плодородие земель сельскохозяйственного назначения. Невыполнение комплексного обследования и безграмотное применение удобрений приводит не только к снижению урожайности культур, но и к разрушению почвенного плодородия.

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора осуществляется постоянный мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Так в сфере государственного земельного надзора за первый квартал 2020 года было отобрано 84 образца проб почвы на агрохимическое обследование на площади 1188,47 га (из них в 37 пробах на площади 510,03 га отмечено снижение показателей плодородия). Лица, допустившие данное нарушение, привлечены к административной ответственности.

Южное Управление еще раз напоминает землепользователям, что агрохимический анализ почвы (её свойств) позволяет более рационально и экономно использовать дорогостоящие удобрения, повышая при этом уровень урожайности в хозяйстве, а также минимизировать негативное влияние удобрений на окружающую среду.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора