«Укрепит вертикаль, но затормозит развитие территорий»

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Что политологи думают о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что у него подтвердился диагноз COVID-19.

Исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Владимир Путин, подписавший указ о назначении Белоусова, заявил, что окончательные решения о поддержке граждан, экономики и пострадавших отраслей не будут приниматься без мнения и участия Мишустина.

При президентстве Путина это первый случай назначения заместителя главы правительства исполняющим обязанности премьер-министра. Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что Путин не пытается таким образом окончательно сменить Мишустина на его должности.

«Я не думаю, что по окончании болезни Мишустин перестанет быть премьер-министром, он еще не успел себя проявить. Никто не успел себя проявить, потому что в нынешних обстоятельствах у российского правительства нет никакой экономической политики. Люди сидят и сочиняют пакеты в рамках социальной помощи».

«Все в правительстве сейчас выступают в роли завхозов», — заявляет Колесников.

Однако политолог Дмитрий Орешкин говорит, что назначение Белоусова сильно ослабит положение Мишустина. По его словам, Мишустин — техническая фигура, у которой нет ни своей политики, ни команды, ни самостоятельных ресурсов. В то время как система приоритетов Белоусова известна. Орешкин отмечает, что его политика унаследована из советских времен, когда верховный выбор экономических приоритетов проходил между двумя вариантами управления: отраслевым и региональным. По отраслевой системе управления все ключевые ведомства находятся в Москве. В них сидит небольшое количество лично известных первому лицу начальников, которые могут в любой момент доложить президенту обстановку.

Источник: https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/30/85176-ukrepit-vertikal-no-zatormozit-razvitie-territoriy?utm_source=push