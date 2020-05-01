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Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

Праздничные дни 1 и 9 мая 2020 года для почтовых отделений края объявлены выходными.

В четверг 30 апреля и в пятницу 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 и 11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края АО «Почта России»

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Категория: Новости / В России

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