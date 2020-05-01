Как выполняются работы в рамках реализации национальных проектов горожане смогут отслеживать на сайте администрации города

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По многочисленным просьбам жителей, в рамках проекта «Умный город» и формирования эффективной системы управления городом, в целях общественного контроля и доведения жителям информации о ходе реализации национальных проектов и строительства объектов социальной инфраструктуры, по поручению главы муниципального образования администрация города начала установку веб-камер.

Веб-камеры установлены на объектах, которые выполняются в рамках национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда», а также государственных и краевых программ.

Наблюдать за ходом выполнения работ можно на сайте администрации города в разделе «Горожанам / Национальные проекты / Веб-камеры» (https://www.admnvrsk.ru/gorozhanam/natprojects/veb-kamery/). Здесь представлены такие объекты, как ремонт автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий, строительство школы в 16 микрорайоне, строительство пристройки к школе № 24 в ст. Раевская, строительство спортивного комплекса в п. Верхнебаканский.

- Нам необходимо при реализации нацпроектов обеспечить максимально прозрачный и эффективный общественный контроль, обеспечить для жителей общедоступную и понятную аналитику, возможность наблюдать за реализацией Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах у нас в городе в прямом эфире, отметил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск