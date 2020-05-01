Катастрофы на рынке жилья не произойдет

/В России/

Меры поддержки строительной отрасли, которые озвучены Президентом России и уже введены или готовятся Правительством РФ, на сегодняшний день являются самыми масштабными за всю историю развития рынка жилья и способны не допустить «катастрофы».

Таким мнением поделился руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг В рамках конференции Forbes «Недвижимость 2020. Эпоха перемен».

«По итогам первого квартала этот год имел все шансы стать самым успешным за всю историю рынка недвижимости в России. У нас были рекорды по ипотеке, рос ввод жилья. Конечно, произошедшее не может не наложить какой-то отпечаток. Но с моей точки зрения, катастрофы точно не произойдет. Сегодня уже работают меры господдержки строительного сектора, готовятся новые. Уже заработала программа льготной ипотеки по ставке 6,5% при покупке жилья в новостройке. Это аналог программы, которая была реализована в 2015-2016 годах, только тогда ставки были 12%, а сейчас 6,5%. Таких ставок на рынке конечного потребителя никогда не было», - сказал Михаил Гольдберг.

По его словам, уже сегодня в ДОМ.РФ фиксируют активный спрос на новую программу ипотеки с господдержкой. Банки уже начали принимать и одобрять заявки, что повлекло восстановление спроса на ипотечном рынке. «Заявок много, безусловно, застройщиков и граждан это поддержит», - добавил Гольдберг. Только Банк ДОМ.РФ принял в рамках новой программы больше 1,6 тысячи заявок. Кроме того, ставка в банке снижена и составляет от 6,1%. Также ДОМ.РФ как оператор программы находится в тесном контакте с кредитными организациями, консультируя их по реализации мер поддержки.

Кроме того, отметил Михаил Гольдберг, свою роль играет переход отрасли на проектное финансирование. По данным наш.дом.рф, порядка 35% всего строящегося жилья возводится с привлечением счетов эскроу, что дает возможность строительным компаниям обладать достаточным объемом средств на реализацию проекта, а также обеспечить защиту вложенных денег граждан.

В ближайшее время ожидается выход Постановления Правительства РФ, согласно которому в рамках поручения Президента ДОМ.РФ сможет привлечь 150 миллиардов рублей на выкуп квартир для поддержки строительной отрасли, из которых 50 миллиардов рублей обеспечены гарантиями государства.

Михаил Гольдберг добавил, что по информации портала наш.дом.рф, объем проданных помещений в проектах строительства жилья с планом окончания стройки в 2020 году составляет больше 60%, на 2021 год - более 30%-40%.

Источник: ДОМ.РФ