ЦАП «Яблока» нашёл риски коррупции в законодательстве, принятом во время пандемии

/В России/

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» провёл независимую антикоррупционную экспертизу федерального закона и указа президента, принятых во время пандемии коронавируса.

В актах есть коррупциогенные факторы: губернаторы могут выборочно закрывать на время организации в угоду другим, а заказчики – проводить больше закупок у заранее выбранных поставщиков.

Эксперты раскритиковали федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ. Он предоставил региональным властям право устанавливать обязательные к исполнению правила поведения для граждан и организаций (пп. «а» п. 4 ст. 2). Главы субъектов России по своему выбору могут ограничивать права и свободы граждан без описания пределов таких ограничений. Норма содержит сразу четыре коррупциогенных фактора, включая противоречие с другими нормами законодательства.

Также из экспертизы следует, что поправки федерального закона N 98 создали риски коррупции в госзакупках:

– заказчики получили право по соглашению с поставщиками увеличивать цены контрактов после их заключения (а. 2 пп. «д» п. 6 ст. 11);

– правительство получило право своими актами устанавливать новые случаи закупок у единственного поставщика – самых коррупциогенных видов закупок (ст. 16);

– появился дополнительный случай закупок у единственного поставщика для круга заказчиков в сфере обороны и безопасности государства (пп. «б» п. 4 ст. 11).

Угроза коррупции обнаружена также в указе президента от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Указ среди прочего предписывает главам субъектов России приостанавливать работу отдельных организаций, и самим решать, какие организации они дополнительно закроют на время пандемии.

«Сама возможность выборочного приостановления деятельности конкретных организаций, а не их категорий провоцирует коррупцию в связи с возможностью теневого лоббизма интересов конкурентов данных организаций и злоупотребления властными полномочиями публичных должностных лиц», – указано в экспертизе.

В спорных нормах эксперты «Яблока» обнаружили чрезмерную свободу подзаконного нормотворчества, отказ от конкурсных (аукционных) процедур и другие коррупциогенные факторы.

Для устранения коррупциогенных факторов ЦАП «Яблока» предложил:

– ограничить возможность публичных должностных лиц приостанавливать (ограничивать) работу отдельных организаций, а не их категорий;

– ввести согласование с ФАС при изменении существенных условий госконтрактов;

– исключить право правительства устанавливать новые случаи закупок у единственного поставщика;

– отменить возможность заказчиков в сфере обороны самим устанавливать случаи закупок у единственного поставщика и бесконтрольно проводить такие закупки.

«Коррупциогенные практики легализуются под предлогом эпидемии и особенно остро тема касается госзакупок. Минфин уже предложил правительству расширить случаи закупок у единственного поставщика до конца года. Такие шаги только подстегнут поставки по завышенным ценам и подписание контрактов на долгосрочные стройки. Закупки же проводятся под видом закупок в чрезвычайных условиях. От них главную выгоду получают компании, подконтрольные чиновникам. А результатом станет падение конкуренции и обнищание независимых участников торгов», – считает директор ЦАП Алексей Карнаухов.

Экспертизы за подписью председателя «Яблока» Николая Рыбакова направлены в Госдуму и президенту.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»