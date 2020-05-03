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Авансы по госконтрактам подняли до 50%

Постановление от 30 апреля 2020 года №630.

Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%. Решение об увеличении принято в рамках Плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Правительство утвердило его 16 апреля. 

Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / В России

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