Правительство запустило информационный сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса

/В России/

На сайте Правительства появился информационный сервис, с помощью которого граждане и бизнес могут получить исчерпывающую информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Сервис доступен на официальном сайте Правительства по адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.

В каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

В перспективе при вводе определённых параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи.

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещён постоянно обновляемый отчёт о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.