Новороссийск попал в топ-15 городов России по качеству жизни

/В России/

Рейтинг составлен экспертами Финансового университета при Правительстве РФ на основе исследования, проведенного в 1 квартале 2020 г.

Специалисты оценивали города по четырем основным критериям: конфликтность социальной среды, уровень доходов горожан, готовность уехать из своего города и интерес населения к культурным ценностям. Исследование проводилось в городах с населением более 250 тысяч человек.

Новороссийск – единственный город Краснодарского края, который попал в топ-15 данного рейтинга. Город-герой занял 12-ю строчку, расположившись между Воронежем и Сургутом.

В Новороссийске отмечена самая низкая напряженность социальной среды. По этому показателю наш город на четвертом месте после Грозного, Нижнего Тагила и Набережных Челнов. Данный критерий включает в себя уровень бытовой преступности, напряженность отношений на финансовом рынке, готовность судиться по разным поводам.

Исследование проведено в 75 городах страны. Лидерами рейтинга по всем критериям стали Санкт-Петербург, Москва и Ярославль.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск