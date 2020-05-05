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Новороссийск попал в топ-15 городов России по качеству жизни

Рейтинг составлен экспертами Финансового университета при Правительстве РФ на основе исследования, проведенного в 1 квартале 2020 г.

Специалисты оценивали города по четырем основным критериям: конфликтность социальной среды, уровень доходов горожан, готовность уехать из своего города и интерес населения к культурным ценностям. Исследование проводилось в городах с населением более 250 тысяч человек.

Новороссийск – единственный город Краснодарского края, который попал в топ-15 данного рейтинга. Город-герой занял 12-ю строчку, расположившись между Воронежем и Сургутом.

В Новороссийске отмечена самая низкая напряженность социальной среды. По этому показателю наш город на четвертом месте после Грозного, Нижнего Тагила и Набережных Челнов. Данный критерий включает в себя уровень бытовой преступности, напряженность отношений на финансовом рынке, готовность судиться по разным поводам.

Исследование проведено в 75 городах страны. Лидерами рейтинга по всем критериям стали Санкт-Петербург, Москва и Ярославль.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск

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Категория: Новости / В России

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