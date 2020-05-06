Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

/В России/

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничителные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, решения о конкретных мероприятиях на каждом из этапов будут принимать главы регионов по предложению главных санитарных врачей их субъектов.

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент для этой работы. Мы предлагаем три этапа»,— сказала госпожа Попова на совещании с президентом по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Этапы, предложенные Роспотребнадзором:

Будут разрешены занятия спортом на улице, откроют небольшие магазины и учреждения сферы услуг; Будут разрешены прогулки на улице с членами семьи, откроют объекты торговли большой площади и некоторые образовательные организации; Откроются парки и скверы при соблюдении мер социальной дистанции, откроются все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

«В соответствии с предлагаемыми рекомендациями решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены»,— сказала Анна Попова.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4337271?utm_campaign=push&utm_source=kommersant