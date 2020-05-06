На период болезни Владимира Якушева руководить Минстроем будет Никита Стасишин

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Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев (на фото) заразился коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства. Чиновник принял решение лечь в больницу.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — цитирует ТАСС слова министра, приведенные его пресс-службой.

Кроме министра COVID-19 заболел его заместитель Дмитрий Волков. Диагнозы у обоих, как уточнили в пресс-службе, подтверждены результатом компьютерной томографии.

Исполняющим обязанности главы Минстроя ближайшее время будет замминистра Никита Стасишин, который курирует работу Департамента жилищной политики.

Как сообщали РИА Недвижимость, тест на коронавирус сдало все руководство Минстроя. Кроме Якушева и Волкова, положительных результатов ни у кого пока не обнаружено.

В ведомстве отметили, что с 23 марта почти все сотрудники, кроме высшего руководства, работают на удалёнке. Доступ в здание имеют только те сотрудники, чья деятельность не может выполняться за пределами офиса.

Курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин в последнее время не имел личных контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией Владимиром Якушевым и Дмитрием Волковым, сообщили в пресс-службе зампреда Правительства РФ.

Напомним, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с Президентом Владимиром Путиным сообщил, что заразился коронавирусом.

Глава Кабмина предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост и. о. премьера. Президент согласился и позднее подписал соответствующий указ.

Редакция портала ЕРЗ.РФ желает всем заболевшим членам правительственной команды скорейшего выздоровления.

Источник: ЕРЗ