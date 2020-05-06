За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»

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Власти региона решили выделить на строительные объекты людей, которые будут следить за соблюдением санитарных норм.

Когда будут возобновлены работы, губернатор Московской области не сообщил. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды. По его словам, для строительных площадок подмосковные власти разработали новый стандарт, согласно которому предприятия ежедневно до начала смены должны будут проверять температуру у рабочих. «Будет выделен специальный человек, контролер, стюард, человек, который заботится о тех, кто приходит на работу», — рассказал он (цитата по ТАСС). Воробьев добавил, что стюарды будут проверять ношение строителями медицинских масок и респираторов и соблюдение всех требований, которые были предписаны главным санитарным врачом Московской области. «Этот контроль — залог того, что предприятие будет работать без потери работников», — считает губернатор.

Как отметил глава региона, в Подмосковье при действующем режиме самоизоляции первыми начнут работать именно строительные объекты. «Говорить о том, что сейчас все решено и 12 [мая] мы откроемся, абсолютно нельзя. Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины», — сказал он.

Работы на строительных площадках в Подмосковье были приостановлены в апреле на фоне распространения коронавируса. В середине апреля Воробьев заявлял, что сфера строительства в Московской области возобновит свою деятельность одной из первых. «При первой возможности мы откроем стройку. Девелоперские компании должны быть к этому готовы», — говорил он. Тогда губернатор отмечал, что власти региона разработали регламент безопасности для строительных работ и введут его ближайшее время. Днем 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы предложил президенту Владимиру Путину открыть в столице промышленные предприятия и строительные площадки. Глава государства счел эту идею логичной. «Я поддерживаю и считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, обоснованны абсолютно», — сказал Путин на совещании.

Источник: РБК