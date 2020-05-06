В Липецкой области будут работать мигранты

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регион будут привлечены мигранты, если местные жители не захотят работать на сборе урожая.

«Рабочих мест становится все больше и больше. Сегодня новые теплицы сданы — рабочих мест еще больше. Причем работы высокооплачиваемые: ягода — от 40 тыс. рублей, яблоки сейчас начнутся — 2 тыс. рублей за сутки. Прекрасные общежития. Но люди почему-то не хотят, им проще говорить: «Помогите нам, дайте нам денег, мы не хотим работать». Это, конечно прискорбно. […] Либо мы будем вынуждены запускать в регион «гостей», а это большой риск. Либо мы не соберем ничего», — сказал глава региона в интервью программе «Вести. Липецк».

Артамонов также сказал, что видит проблему в нехватке представителей рабочих профессий: «Вузы, техникумы выпускают не совсем тех специалистов, которые нужны. Возникает диспропорция. Люди хотят работать юристами — юристы не нужны, хотят работать бухгалтерами — тоже не очень нужно. А нужны трактористы, овощеводы, технологи, а этого нет».