Сельское хозяйство признали наименее пострадавшим от пандемии

/В России/

Российское сельское хозяйство от пандемии коронавируса пострадало не очень сильно, а в каких-то моментах даже выиграло. Об этом рассказала радио Sputnik аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

Пандемия коронавируса и меры по самоизоляции сказались на всех отраслях экономики России. Какие-то пострадали сильнее, какие-то - меньше, но негативное влияние сказалось на всех. Среди наименее пострадавших Леонид Холод выделил сельское хозяйство. По его словам, пока все идет "в штатном" режиме, а при некотором стечении обстоятельств станет даже лучше.

"В краткосрочном плане сельское хозяйство спокойно идет к нормальному проведению летних работ. Все идет штатно, но это с одной стороны. С другой, коронавирус серьезно ударил по межрегиональным и межгосударственным перемещениям людей и товаров. Если говорить о межгосударственных проблемах, то это повышает конкурентоспособность нашего сельского хозяйства, по сравнению с импортным. Это улучшает шансы на то, чтобы все шло еще лучше. Межрегиональные затруднения — это минус, который мешает работать", - считает аналитик аграрного рынка.

При этом, пока у сельского хозяйства все идет нормально, а что будет дальше уже зависит не от отрасли. В интервью радио Sputnik Леонид Холод обратил внимание на то, что аграрии не смогут жить без покупательского спроса.

"Главный критический фактор — это платежеспособность и спрос. Если сегодня население не в самом лучшем состоянии выйдет из карантина и с платежеспособностью будет не очень, то это, так или иначе, будет сказываться на продуктах питания. С простейшим хлебом и картошкой проблем не будет, но, что касается мяса или молочных продуктов, то они могут быть", - уверен аналитик аграрного рынка.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/