Михаил Мишустин провёл совещание в режиме видео-конференц-связи

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7 мая Председатель Правительства Михаил Мишустин провёл рабочее совещание по экономическим вопросам в режиме видео-конференц-связи.

В совещании приняли участие исполняющий обязанности Председателя Правительства – Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, Министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На совещании обсуждался предлагаемый Правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма её работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Михаил Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.