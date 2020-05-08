Меры поддержки строительной отрасли коснутся застройщиков почти в 60 регионах России

/В России/

Программа выкупа квартир у застройщиков с целью поддержки строительной отрасли в рамках поручения Президента РФ В.В. Путина может коснуться застройщиков в 59 регионах страны. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с представителями ассоциации Нострой и Минстроя России.

«ДОМ.РФ будет оператором программы по выкупу квартир у застройщиков. Для ее реализации нам будет предоставлена гарантия Минфина в размере 50 млрд руб. Мы направили свои предложения в Правительство для рассмотрения, они позволяют втрое увеличить объем программы для поддержки строительной отрасли – до 150 млрд руб. Как я уже сказал, ограничения по географии проекта отсутствуют, при этом мы видим по данным в Единой информационной системе жилищного строительства, что под текущие критерии попадает 707 строящихся домов от 412 застройщиков», - сказал Виталий Мутко.

По его словам, в случае поддержки Правительством предложений станет возможным увеличение первоначального объема средств на реализацию программы в три раза, что особенно важно в сегодняшней ситуации, когда практически все застройщики столкнулись с существенным снижением продаж. В первую очередь выкуп квартир поможет застройщикам, которые реализуют проекты по старым правилам – таких около 60%.

При этом треть жилья уже строится с использованием счетов эскроу и привлечением проектного финансирования, что позволяет застройщикам избежать «разрывов» в денежном потоке. Для таких проектов более эффективная мера поддержки – субсидирование ставки по проектному финансированию. «Отмечу, что отрасль вошла в текущий кризис достаточно хорошо подготовленной», - добавил Виталий Мутко.

Источник: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/