Экономист рассказал, когда в России замедлится продовольственная инфляция

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Рост цен на продукты в России является сезонным и не будет прогрессировать при выполнении нескольких условий, считает директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

По данным Росстата, рост цен на продукты в России в апреле в месячном исчислении составил 1,7%. В марте было 0,96%. Рост цен на продукты в апреле оказался самым высоким для данного месяца с апреля 2008 года, когда он составлял 2,2%.

"По мере выхода из изоляции, по мере восстановления нормального функционирования сельского хозяйства и поставок из южных регионов России в центральные и северные регионы, риск продовольственной инфляции будет снижаться", – рассказал Зубец радио Sputnik.

По его словам, рост цен на продукты всегда ускоряется весной, когда исчерпаны старые запасы, а новых поставок свежей сельскохозяйственной продукции еще нет.

"Это сезонная история, которая повторяется каждый год. Тут нет ничего необычного. Ухудшает наше положение с продовольствием то обстоятельство, что основные поставщики сельскохозяйственной продукции – южные регионы России, Северный Кавказ, как и вся остальная страна, находятся на самоизоляции. Если бы не было самоизоляции там, ситуация была бы лучше, потому что были бы поставки тепличных овощей и зелени, которые уже начали вызревать", – пояснил Зубец.

Кроме того, некоторые страны закрыли свои границы, в том числе, для поставок сельхозпродукции. Когда они выйдут из карантина и смогут вновь экспортировать свою продукцию в Россию, это тоже поможет сдержать инфляцию, полагает эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/