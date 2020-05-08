Министры России живут на другой планете

/В России/

Их зарплата, льготы и привилегии от нас не зависят.

Министр финансов Силуанов дал интервью, где рассказал про кризис, сжатие экономики, бюджет, финансирование, кредиты и Фонд национального благосостояния, и будущие успехи. Интервью длинное и, наверное, там много важных подробностей, понятных банкирам и бизнесменам, которые умеют читать между строк и делать правильные (печальные) выводы.

Мы — не экономисты, не банкиры, не финансисты и даже не политики. Нам вчитываться в формулировки министра финансов нет смысла. Точно так же нет смысла рядовому человеку вчитываться в длинный текст страхового полиса, потому что он написан «специальным языком». Только профессиональный юрист увидит ловушки, а обычный человек оглянуться не успеет, как уже что-то нарушил, и теперь ему никаких денег не полагается.

Сейчас главная проблема — эпидемия. Каждый день мы слышим, что больницы не справляются, врачи сотнями заболевают, студентов медицинских вузов рекрутируют в приказном порядке, не хватает защитных и дезинфицирующих средств... А вот что говорит министр в самом начале интервью.

СИЛУАНОВ. Сейчас перед нами новые задачи – защита здоровья и жизни людей. (Разве прежде таких задач не было? — А.М.) Я не соглашусь с тем, что у нас глобальное недофинансирование здравоохранения со стороны бюджета. (При чём тут согласие или не согласие министра? Есть статистика. Россия во второй сотне по расходам на здравоохранение. — А.М.) Сегодняшние вызовы – это проверка работы разных систем здравоохранения. («Проверка работы разных систем»? Так мог бы говорить инопланетянин, для которого наша жизнь и смерть — всего лишь любопытный материал для диссертации. — А.М.) Пока наша система выдерживает в целом этот непростой момент. И пока смертность у нас, слава Богу, ниже, чем в других странах. Считаю, что наше здравоохранение справляется неплохо.

Ну и какой смысл читать дальше? Почему-то кажется, что если в нашей стране останется половина населения, уровень жизни министров не снизится совершенно. Их зарплата, льготы и привилегии зависят не от нас.

Источник: Московский Комсомолец