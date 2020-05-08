/В России/

Решения, принятые на заседании Правительства 7 мая 2020 года.

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»

Принятие законопроекта направлено на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки субъектов экономической деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением данной инфекции.

Решения Правительства:1. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

2. Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить оперативную подготовку нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, принятие которых необходимо для реализации положений законопроекта.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”»

Проектом федерального закона предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Предлагаемый законопроектом подход направлен на защиту интересов субъектов Российской Федерации и страны в целом, позволит распределять квоту среди иностранных граждан и лиц без гражданства с учётом миграционной обстановки в субъекте Российской Федерации, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Решение Правительства:Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О полиции”»

(Рассмотрение вопроса перенесено с предыдущего заседания Правительства Российской Федерации 30 апреля 2020 года.)

Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию её обязанностей и прав. Принятие законопроекта позволит повысить эффективность деятельности полиции при выполнении возложенных на неё задач по защите прав и законных интересов граждан, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, противодействию иным правонарушениям.

Решение Правительства:Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О полиции”» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона внесён Минфином России. Принятие законопроекта направлено на обеспечение прав страхователей и застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

Решение Правительства:Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

5. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №897312-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”»

Принятие законопроекта с учётом проекта поправок будет способствовать сохранению права заказчиков осуществлять закупку работ или услуг у организаций, исключительные полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами, в том числе у юридических лиц, 100% акций которых находится в федеральной собственности.

Решение Правительства:Одобрить проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №897312-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”» и направить их в Государственную Думу в установленном порядке.

6. О выделении Росавтодору из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на реализацию региональной программы Республики Крым в части выполнения работ по проектированию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым.

Проектом распоряжения, в частности, предлагается выделить Росавтодору средства в размере 6 850 000 тыс. рублей. Принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году обеспечить приведение в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 166 км автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения Республики Крым, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований Республики Крым.

Решение Правительства:Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

7. О предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции.

Во исполнение поручения Президента России Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий:

- выделение Росавиации бюджетных ассигнований в размере 23,4 млрд рублей в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции;

- утверждение Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

Принятие проекта постановления и предоставление субсидий обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер по ограничению пассажирских перевозок и сохранение кадров специалистов авиационного персонала гражданской авиации.

Решение Правительства:Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

8. О выделении в 2020–2022 годах бюджетных ассигнований федерального бюджета на проведение научно-практических обучающих семинаров по охране здоровья матерей, новорождённых и детей в возрасте до пяти лет.

Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере до 522,6 млн рублей на проведение научно-практических обучающих семинаров по охране здоровья матерей, новорождённых и детей в возрасте до пяти лет в рамках достижения разработанных Организацией Объединённых Наций Целей устойчивого развития, в том числе:

- 382 млн рублей – Минздраву России на финансирование расходов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» и ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»;

- 140,6 млн рублей – ФМБА России на финансирование расходов ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства».

Выделяемые в соответствии с проектом распоряжения бюджетные ассигнования будут направлены на проведение 72 научно-практических семинаров на базе трёх ведущих российских профильных федеральных учреждений с участием специалистов из 18 стран – участниц проекта.

Решение Правительства:Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.