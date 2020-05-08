Активист Greenpeace поспорил с Роспотребнадзором из-за сортировки мусора

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Не надо прекращать раздельный сбор мусора из-за коронавируса, вместо этого надо начать соблюдать простые правила "мусорного карантина", рассказал радио Sputnik эксперт программы "Ноль отходов" Greenpeace России Дмитрий Нестеров.

Приостановить на время пандемии коронавируса раздельный сбор мусора рекомендовали в Роспотребнадозре. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, сделать это надо из-за высокой вероятности заражения вирусом среди работников сортирующих мусор предприятий.

В Greenpeace считают, сортировку мусора не стоит прекращать, а вместо этого лучше популяризировать правила "мусорного карантина". О них рассказал радио Sputnik Дмитрий Нестеров.

"Мы считаем, что раздельный сбор мусора необходим даже во время пандемии, поскольку нет никакой эпидемиологической угрозы, при соблюдении самых простых мероприятий. Людям надо выдерживать трехдневный карантин для вторичного сырья. Я думаю, что для тех, кто сортирует мусор, это не так сложно.

Если люди хотят как-то обезопасить себя, то они могут медицинские маски и перчатки складывать в плотный пакет, завязывать и потом выбрасывать в контейнер для смешанных отходов. Так будет безопаснее всего", - рассказа экологический активист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/