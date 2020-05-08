В апреле под контролем Южного межрегионального управления Россельхознадзора кубанские производители экспортировали 38 тысяч тонн животноводческих грузов и кормов

/В России/

В апреле 2020 года инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора оформлено на экспорт 549 партий животноводческих грузов и кормов - 38 тыс. тонн продукции и 2282 тыс. шт. пищевых яиц.

Грузы направлялись в Китай, Абхазию, Саудовскую Аравию, Сербию, Грузию, Германию, Турцию, Италию, Испанию, Украину, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан посредством железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

В частности, мясо и мясопродуктов отправлено в Китай - 106 партий 2876 тонн, в Абхазию - 46 партии 282 тонн, в Саудовскую Аравию - 5 партий 135 тонн, в Украину – 12 партий 223 тонн, в Таджикистан – 2 партии 38 тонн. Молока и молокопродуктов отправлено в Абхазию - 81 партия 483 тонн, в Сербию - 1 партия 8 тонн, в Грузию - 2 партии 17 тонн, в Германию - 1 партия 4 тонн, в Азербайджан – 1 партия 8 тонн, в Узбекистан – 6 партий 113 тонн, в Украину – 2 партии 23 тонн. Рыбы и морепродуктов отправлено в Абхазию - 1 партия 3 тонн, в Турцию - 5 партий 43 тонн, в Украину – 3 партии 59 тонн. Кормов и кормовых добавок отправлено в Грузию - 55 партий 1365 тонн, в Абхазию 1 партия 16 тонн, в Китай 191 партия 5116 тонн, в Испанию 11 партий 5499 тонн, в Италию 2 партии 10024 тонн, в Турцию 2 партии 10294 тонн, в Азербайджан – 13 партий 977 тонн. Пищевого яйца отправлено в Абхазию – 10 партий 2282 тыс. штук.

Всего же с начала года Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора было оформлено на экспорт 157 тыс. тонн подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, что существенно больше данного показателя в 2019, когда на экспорт было направлено 89 тыс. тонн продукции.

Все грузы, отправленные за рубеж, соответствовали требованиям стран-получателей.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора