ГЛАВА КАЛМЫКИИ БАТУ ХАСИКОВ И ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ БАБУШКИН ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СОЛДАТ, ПОГИБШИХ ПОД ХУЛХУТОЙ

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Глава Калмыкии Бату Хасиков и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к мемориальному комплексу «Воинам 28-й армии» в поселке Хулхута Республики Калмыкия.

Глава Калмыкии подчеркнул, что почтить память погибших здесь защитников – это традиция, которую руководители двух регионов решили не нарушать и в юбилейный год. «Я рад, что в этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы с губернатором Астраханской области Игорем Юрьевичем, соблюдая все меры предосторожности, не нарушили эту добрую традицию, которой почти 40 лет», – отметил Бату Хасиков.

Он также рассказал, что на местах сражений проводится большая работа поисковыми отрядами Калмыкии и Астраханской области. «За эти годы найдены останки более 3 тысяч воинов, установлены имена более 300 солдат. Каждый год здесь проходят перезахоронения – с воинскими почестями наши защитники находят свой последний приют. В этом году мы перенесли это мероприятие на более безопасный период», – поделился Глава Калмыкии.

В свою очередь, Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил благодарность жителям Калмыкии. «Ежегодно астраханцы едут к этому памятнику для того, чтобы отдать дань подвигу наших земляков. Я благодарен братскому народу Калмыкии за ту память, которую вы чтите и сохраняете для всех нас. Я рад тому, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, мы сегодня сумели возложить венки и цветы и вместе еще раз вспомнили о том подвиге, который совершили наши земляки и 28-я Армия», – отметил Игорь Юрьевич.

На церемонии возложения Бату Хасиков сообщил о присвоении поселку Хулхута почетного звания Республики Калмыкия «Населенный пункт воинской доблести». «Наш долг – увековечить эту память, сохранить для потомков. Такое же звание будет присвоено городу Элиста и поселку Шарнут Сарпинского района», – подчеркнул Глава Калмыкии.

«Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами. Мы благодарим всех ветеранов и тружеников тыла. Спасибо за Победу!», – обратился ко всем жителям страны Бату Хасиков.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Калмыкия