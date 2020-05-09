ДОМ.РФ одобрил более 50 тысяч заявок семей на списание части долга по ипотеке

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Компания ДОМ.РФ, которая выступает оператором государственной программы поддержки семей с детьми, одобрила уже 51,8 тысячи заявок на выделение 450 тысяч рублей для списания долга по ипотечному кредиту.

Поддержку получили уже почти 80% всех семей, обратившихся за поддержкой.

Напомним, что программа запущена 25 сентября 2019 года по поручению Президента В.В. Путина и отвечает задачам двух национальных проектов - «Жилье и городская среда» и «Демография». Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

«Мы перешагнули черту 50 тысяч одобренных заявок на списание долга по ипотеке семьям с тремя и более детьми. Общий объем средств по таким заявкам составляет 22,8 млрд рублей. Работа продолжается. В связи с пандемией и тем, что люди стараются соблюдать правила изоляции, количество заявок немного снизилось, но они есть. Тем более что это реальная помощь от государства, и тысячи семей с помощью выплаты полностью смогли закрыть свои кредиты», - сказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По его словам, больше всего заявок на выплату 450 тысяч рублей в счет ипотеки одобрено в Московской области (3,7 тысячи заявок), Республике Башкортостан (2,1 тысячи заявок), а также в Свердловской области (больше 2 тысяч заявок).

Напомним, средства в размере 450 тысяч рублей направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если сумма меньше, оставшаяся часть может быть направлена на погашение процентов. Чтобы получить поддержку нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство или отцовство, документы о предоставлении ипотеки и покупке недвижимости или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.

Источник: ДОМ.РФ