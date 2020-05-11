«Академик Черский» может достроить «Северный поток-2» за 3-4 месяца

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Российскому трубоукладчику мешают техническое несовершенство, европейское законодательство и американские санкции.

Трубоукладчик «Академик Черский», единственное отечественное судно, способное достроить подводный участок «Северного потока - 2» (СП-2), после почти трехмесячного морского вояжа, добрался до пункта назначения. Корабль бросил якорь в гавани немецкого городка Зассниц, рядом с которым находятся причалы германского порта Мукран, где расположен логистический терминал российского трубопровода. Правда, оперативно приступить к завершающей стадии прокладки трубы, судя по всему не получится. Во-первых, как полагают эксперты, «Черский» пока не обладает необходимым оборудованием, позволяющими прокладывать трубопровод в акваторию Балтийского моря. Во-вторых, Европа согласовала далеко не все разрешительные документы на проект. В-третьих, приступая к работе, «Академик Черский» попадет под американские санкции, которым вполне по силам в очередной раз сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию долгожданного газопровода для поставок российского «голубого топлива» в ЕС в обход Украины.

По данным международных систем контроля передвижения морских судов, в первую неделю мая «Академик Черский», отдохнувший несколько дней на рейде Балтийска, но так и не зашедший в порт, завершил дозаправку топливом, пополнил запасы продовольствия и воды, а также провел частичную смену экипажа.

Проделать все это «Академик» был вынужден после почти трехмесячного рейда, в течение которого судно пришлось пройти непростой путь от Находки до Балтийского моря. В феврале швейцарские подрядчики «Газпрома», с которыми были заключены соглашения на достройку морских участков СП-2, отказались прокладывать оставшиеся несколько десятков километров трубопровода. Европейцы испугались американских санкций, накладывающих на участников строительства нового российского газопровода серьезные финансовые ограничения. Изначально планировалось, что «Черский» дойдет до Балтики где-то за месяц, но все оказалось не так просто: судну пришлось посетить Сингапур, а потом пройти мимо берегов Африки. Тем не менее, после почти трех месяцев путешествия «Черский» встал на якорную стоянку близ акватории порта Мукран.

Ряд отечественных экспертов поспешили сделать вывод, что наполнив трюмы свежей провизией и подобрав боеспособную команду, российский трубоукладчик уже в ближайшее время отправится на завершение оставшегося морского участка газопроводного маршрута, тем более, что недостроенный отрезок не превышает 120 километров: 70 км — от первой нитки и менее 50 км — от второй нитки трубы (из 1230 километров всего маршрута). Однако, как выяснилось, на пути создания новой российской газовой ветки осталось еще немало подводных камней.

По мнению партнера RusEnergy Михаила Крутихина, «Академик Черский» не оборудован специальными технологиями для прокладки труб необходимого для СП-2 диаметра. «Судну придется задерживаться для модернизации, чтобы оборудовать собственное хозяйство требуемыми мощностями. Кроме того, остаются юридические европейские резолюции, которые могут наложить запрет на строительство подобных проектов, поскольку они способны нарушить антимонопольные права ЕС. Наконец, оперативное включение «Черского» в работу над завершением строительства СП-2, ставят под сомнение западные, в первую очередь, американские санкции, под которые попадает практически любой партнер «Газпрома», согласившийся помочь России в завершении создания этого газопровода. Пока никаких технологических и юридический предпосылок для оперативного ввода СП-2 в эксплуатацию не наблюдается», — предупреждает эксперт.

Необходимо ли «Черскому» действительно техническое перевооружение — остается интригой. По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в начале этого года стало известно о тендере на модернизацию «Академика». Очевидно, что судно готовили под возможное использование в рамках проекта СП-2. Однако о результатах этого тендера ничего не известно. То есть, прошло ли судно необходимое технологическое совершенствование, не ясно. «Не исключено, что «Черскому» еще придется вставать на стапеля, чтобы довести свои характеристики до необходимого для такой работы уровня. Главным образом, необходимо будет перенастроить судно на укладку труб более широкого диаметра, ведь до сих пор на отечественных проектах «Академик» специализировался на меньших размерах», - поясняет Юшков.

Эксперт полагает, что реально к работе по завершению прокладки СП-2 «Академик» приступит в июне, поскольку это самое спокойное время года, когда подобные проекты можно осуществлять в штормовом Балтийском море. Скорость укладки «Черского» составляет 2 км в час. То есть, завершить все работы по проекту судно может за 3-4 месяца.

Впрочем, существует ряд технических аспектов, рискующих затормозить укладку газопровода. Набрать на борт необходимые объемы труб невозможно. Их хранение на морских судах, созданных для укладки газопроводов, не рентабельно и опасно — будущие газопроводы могут повредиться, а возможный перегруз в принципе рискован для любого судна.

«Газопровод будет достроен, но как будет эксплуатироваться - на полную мощность или с постепенным увеличением пропускных мощностей («Газпром» могут ограничить на 50% в поставках по СП-2, согласно антимонопольным законам ЕС) — этот вопрос, скорее всего, будет решаться на политическом уровне. России в настоящее время главное приступить к завершению проекта. Только в таком случае, наша страна сможет предлагать своим западным партнерам новый готовый экспортный канал поставок углеводородов. Готовая труба – лучший аргумент в любых политических спорах», — считает Юшков.

Источник: Московский Комсомолец