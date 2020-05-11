Правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей

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Распоряжение от 8 мая 2020 года №1229-р.

Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.

Помочь таким предприятиям поручил Президент России Владимир Путин. Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии подаётся через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.

Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации