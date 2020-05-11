Временно исполнять обязанности мэра Ставрополя будет глава Промышленного района города Дмитрий Семенов

/В России/

Такое решение на сегодняшнем заседании приняла дума города.

Отметим, что согласно уставу Ставрополя, до проведения конкурса временно исполняющим обязанности главы становится сотрудник администрации или депутат городской думы.

Так что политическая борьба за кресло мэра еще впереди.

"Кто возглавит краевую столицу, решат члены конкурсной комиссии из состава депутатов гордумы 11 июня 2020 года", - сообщили в администрации Ставрополя.