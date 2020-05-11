Путин. Совещание 11.05.2020

/В России/

- Число коек для тяжёлых больных выросло за 6 недель с 29 тысяч до 130 тысяч.

- Тестирование выросло с 2500 до 170 тысяч тестов в сутки. К середине мая доедем тестирование до 300 000 в сутки

- Смягчение режима ограничений должно проходить в строгом соответствии с эпидобстановкой.

- С 12 мая единый период нерабочие дней завершается, но не завершается борьба с эпидемией. Выход из режима ограничений будет долгим.

- По всей стране запрещаются массовые мероприятия.

- Обращаясь к пожилым людям: "Прошу еще потерпеть самоизоляцию, это в ваших интересах".

С 15 апреля по 15 июля всем сотрудникам социальных учреждений установить дополнительные выплаты:

- врачам этих учреждений по 40 тысяч рублей за двухнедельную смену; врачам непосредственно работающим с коронавирусными больными - 60 000 рублей;

- для педагогов и соцработникам 25 000 и 35 000 рублей для тех, кто работает с коронавирусными больными;

- младший медицинский персонал- 15 000 и 20 000 соответственно;

- технический персонал 10 000 и 15 000 рублей соответственно.

??Главы регионов сами принимают решения об этапах вывода региона из ограничений или наоборот, ужесточения режима, в том числе по работе организаций и предприятий.

?? Дополнительные социальные мероприятия:

- в два раза повысить минимальный размер детского пособия до 6751 рублей, такое пособие получают неработающие граждане и студенты;

- ежемесячные выплаты по 5000 рублей в месяц на каждого ребенка до 3 лет будут получать все семьи;

- с 1 июня разовая выплата всем российским семьям по 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 лет до 15 лет включительно.



??Экономика

- с 1 июня запустить специальную кредитную поддержку занятости всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированные НКО. Кредит считается по формуле 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев; срок погашения - апрель 2021 года, ставка 2% - все , что выше - субсидируется государством, на 85% кредит обеспечивается госгарантией. Проценты капитализируются, а не выплачиваются ежемесячно.

Если все 6 месяцев работодатель будет сохранять 90% персонала, то кредит будет списан, если 80% работников сохранят рабочие места - половина кредита будет списана и проценты по нему, кредит можно использовать гибко, в том числе и на оплату ранее взятых кредитов;

- для МСБ и ИП - налоговые платежи и страховые взносы за 2 квартал 2020 года (кроме НДС) списываются;

- Москва, Татарстан, Московская и Калужская области, там где работает проект самозанятых граждан, вернуть самозанятым гражданам налог за 2019;

- еще в 23 регионах, где только начал работать проект самозанятых, всем самозанятым гражданам предоставить налоговый капитал в 1 МРОТ для уплаты налогов;

- налоговый вычет в 1 МРОТ для ИП;

- докапитализация региональных микрофинансовых организаций, оказывающих услуги МСБ.

?? Выплаты медработникам получили всего в 56 регионах, до 15 мая все выплатить!

??Персональная ответственность каждого главы региона!

?? Поручение считается выполненным, если реальная помощь дошла до адресата, будь то человек, семья или предприятие.