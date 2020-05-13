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В Ростовской области начинается снятие коронавирусных ограничений

По словам губернатора региона Василия Голубева, с 15 мая в регионе откроются:

??ярмарки продовольственных товаров.
??будет возобновлено в полном объеме оказание услуг в МФЦ (по предварительной записи) и в центрах занятости.
??медучреждения начнут оказывать плановую помощь пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении.
На следующей неделе, смогут начать работу:
??магазины непродовольственных товаров (за исключением тех, что находятся в торговых центрах).
??автосалоны, ателье, салоны красоты, парикмахерские химчистки.
??фитнес- и СПА-центры, бани и солярии оставят закрытыми.
??Также со следующей недели жителям разрешат заниматься спортом на свежем воздухе, но - группами не более двух человек и с соблюдением социальной дистанции.

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Категория: Новости / В России

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